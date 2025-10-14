EDUCACIÓ
“Volem educadora social”
Centenars d’alumnes i famílies de l’escola Príncep de Viana denuncien la supressió de la seua plaça. Ajudava famílies amb tràmits i resolia conflictes
Volem educadora social, no retallades o No és manca de pressupost, és manca de voluntat deien algunes de les pancartes amb les quals centenars d’alumnes i famílies de l’escola Príncep de Viana van denunciar ahir que el departament d’Educació hagi suprimit aquest curs la plaça de l’educadora social que durant els últims cinc anys “va acollir les famílies nouvingudes, les va acompanyar amb les beques, tràmits i orientació, va contribuir a la prevenció i resolució de conflictes dins i fora de les aules, va connectar a l’escola amb els serveis socials i va crear un pont de confiança entre famílies i escola”. Així en va reivindicar la figura Ayuuba Sagno, president de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del centre, en la concentració que va convocar a l’escola després de la sortida dels alumnes. Sagno va reclamar “el retorn immediat de la figura de l’educadora, que la plaça sigui estructural i el reconeixement del seu treball com a part essencial del projecte educatiu i comunitari”.
Lídia Barbosa, la mare d’una alumna d’I4 del centre, va explicar que “l’educadora, la Noèlia, també ajudava les famílies que teníem moltes dificultats amb el català”.
Educació ha suprimit 103 places d’integradors socials i 25 d’educadors socials a Catalunya aquest curs, introduïts el 2020 amb finançament europeu per pal·liar els efectes de la covid. A Lleida hi ha 6 col·legis més que s’han quedat sense educador: Camps Elisis, Santa Maria de Gardeny, Joan XXIII, Minerva, Sant Josep de Calassanç i Àngel Guimerà (Balaguer). Així mateix, ahir va ser el primer dia de 5 educadors socials a cinc instituts de Lleida, Cervera i Alcarràs.