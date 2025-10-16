COMERÇ
Botigues tanquen abans a favor de la reforma horària
Desenes de comerços i empreses van abaixar ahir la persiana a les 19.00 hores en el marc de la Diada per la Reforma Horària, impulsada per l’associació Slow Shop Lleida en defensa d’un canvi en l’organització social cap a horaris comercials més racionals que permetin més conciliació familiar i laboral, a més de cuidar la salut dels treballadors. Aquesta iniciativa es repeteix des de fa anys per reclamar que les institucions treballin per un canvi global dels horaris de la ciutadania i aquests s’assemblin més que regeixen a nivell europeu.
Així mateix, les 19.30 hores estava prevista a la sala de videoconferències del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida una conferència a càrrec del psicòleg lleidatà Miquel Nadal sobre eines pràctiques per millorar la gestió del temps.