TRIBUNALS
Condemnat a cinc anys per abusar de la filla quan en tenia entre 9 i 12
L’acusat diu que els tocaments no eren libidinosos i que era una conducta “normalitzada” a la seua família. La víctima va denunciar per protegir la seua germana
El Tribunal Suprem ha confirmat la pena imposada de cinc anys i mig de presó per a un acusat d’abusar sexualment de la seua filla entre els 9 i els 12 anys. L’alt tribunal ratifica la sentència de l’Audiència de Lleida, com ja havia fet abans també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i rebutja el recurs presentat per l’acusat, que negava que els tocaments als pits i a les natges a la seua filla tinguessin caràcter sexual i que era una “conducta normalitzada” i “no censurable” a la seua família. Els fets van tenir lloc quan la menor acudia els caps de setmana a casa de l’acusat a Lleida i mentre es quedava adormida, el pare s’introduïa al seu llit i li feia tocaments a les parts íntimes. Segons la sentència, també passada quan la víctima acudia a un altre domicili de l’acusat quan anava a veure la seua germana petita.
De fet, durant el judici, celebrat a l’Audiència el gener de 2024, la jove va explicar que va acabar explicant els fets anys després per “por” que el seu pare fes el mateix a la seua germana, quan es va assabentar que aquesta dormia amb ell. El Suprem considera que la declaració de la jove va ser “persistent i invariable”, sense intencions alienes i corroborada per altres dades. Aquí inclou les declaracions de testimonis com la mare de la víctima i altres familires, que fins i tot van arribar a assenyalar que havien presenciat els tocaments sexuals denunciats.
Així mateix, els psicòlegs, recorda el Suprem, van constatar que la simptomatologia tipus ansiosa que presentava la menor era compatible amb els abusos relatats per ella mateixa. Per aquesta raó, l’alt tribunal rebutja el recurs de la defensa i confirma la pena imposada.
A més dels cinc anys i mig de presó, l’home va ser condemnat a sis anys de llibertat vigilada i al pagament d’una indemnització a la menor de 25.000 euros pels danys causats. A més, no podrà atansar-se a menys de 200 metres de la víctima ni parlar amb ella durant set anys. Tampoc no podrà exercir treballs que comportin contacte amb menors durant 11 anys.