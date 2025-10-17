Un viatge a la Lleida de fa 100 anys: el Morera projectarà dues pel·lícules mai vistes de la ciutat dels anys 30 i 40
L'activitat, celebrada el 28 d'octubre en motiu del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, projectarà dues pel·lícules inèdites que Jordi Mestre ha cedit a l'arxiu de la ciutat
El pròxim dimarts 28 d'octubre els amants de la història de Lleida i els més nostàlgics estan citats al Museu Morera de Lleida, on, amb motiu del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual (que és el dia 27 d'octubre) s'hi projectaran dues pel·lícules mai vistes de la ciutat als anys 30 i 40.
Les imatges, enregistrades per una càmera Pathé-baby, transportaran als assistents a la quotidianitat d'una Lleida repleta de canvis i de moviments socials, que partiran de la Guerra Civil i on es veuran els primers anys de la postguerra. En el film s'hi podran veure carrers i places reconegudes pels lleidatans, que notaran la transformació de la ciutat en aquests darrers gairebé 100 anys d'història.
Les dues pel·lícules inèdites són gentilesa de Jordi Mestre, que les va donar a l'Arxiu de la Ciutat per preservar la memòria i la història de la ciutat de Lleida.
L'acte, totalment gratuït, començarà a les 5 de la tarda i hi intervindran Oriol Bosch, tècnic del Morera i especialista en cinema, Jordi Mestre, el donant, i Iolanda Enjuanes, cap de l'Arxiu Municipal de Lleida.