EDUCACIÓ
Ilerna obrirà a Gardeny un centre d’FP d’oficis amb alta demanda
A l’antiga caserna d’Infanteria, l’edifici H4 on ara hi ha Troballes. És l’única oferta que ha rebut la licitació d’aquest immoble per a usos educatius
Ilerna és l’única empresa que ha presentat oferta per aconseguir la concessió de l’antiga caserna d’Infanteria de Gardeny, l’edifici H4, que la Paeria va treure a concurs per 2.960.074 euros per destinar-lo a usos educatius. La seua intenció, si aconsegueix l’adjudicació, és iniciar com més aviat millor l’adequació de l’edifici per convertir-lo en un centre de Formació Professional (FP) centrat a ensenyar oficis dels quals les empreses li han manifestat falta de mà d’obra.
Jordi Giné, CEO d’Ilerna, va detallar que preveuen impartir estudis d’automoció, electricitat, soldadura, instal·lacions tèrmiques i riscos laborals. També inclourà restauració, però per formar personal destinat a un grup de restaurants que ha contactat amb el centre perquè s’encarregui de la seua formació. A més, implantarà en aquest edifici un cicle d’emergències i protecció civil, en col·laboració amb l’Associació de Radioaficionats. Giné va destacar que esperen poder iniciar les classes a l’antiga caserna el setembre del 2026 i arribar als 600 alumnes en dos o tres cursos. En aquest immoble hi ha ubicat actualment Troballes, l’empresa de Càritas que es dedica al reciclatge de roba, i l’ajuntament va dir que els ajudaria a buscar un altre emplaçament.Ilerna ja disposa d’un centre de formació presencial al Centre Històric i està ultimant la construcció d’un gran edifici de fusta al carrer Térmens, al polígon Activa Park, on preveuen traslladar les seues oficines i serveis centrals, ara a Gardeny, a mitjans del mes que ve.
La Paeria vol potenciar aquesta zona de Gardeny com a hub educatiu, ja que ja s’hi ubica el Magical i el macroarxiu GEPA del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. A més, la Universitat de Lleida està interessada a ubicar a l’antiga Capitania d’Infanteria els estudis d’Audiovisuals.