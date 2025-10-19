Lleida corre a favor de la investigació contra el càncer de mama
Més d’un centenar de persones participen en la cursa que organitza el IRBLleida en motiu del dia mundial de lluita contra aquesta malaltia. L’associació Adima ha llegit el manifest d’aquest any i ha reclamat que les mamografies es facin abans per millorar la detecció i el tractament
Més d’un centenar de persones han participat aquest matí en la Marxa que l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) celebra en motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama. Una jornada reivindicativa en què l’Associació de Dones Intervingudes Mama (Adima) ha estat l’encarregada de llegir el manifest d’aquest any abans de l’inici de la marxa que constava de dos rutes, una de 5 quilòmetres i una altra de 10 que recorreria l’avinguda Rovira Roure i els voltants de l’IRB.
La presidenta d’Adima, Digna de Torres, ha explicat que en la seua intervenció "hem remarcat la importància que té la investigació mèdica per lluitar contra el càncer de mama, tant a nivell de tractament com de prevenció i que s’han de continuar investigant amb més fons aquesta tasca." També ha reivindicat ampliar el marge d’edat per fer les mamografies. "Actualment es fan des dels 50 fins els 69 anys, però creiem que s’haurien de començar a fer als 45 i mantenir-les fins com a mínim els 74 perquè el càncer de mama pot aparèixer també a aquestes edats, encara que pugui semblar molt aviat o molt tard", ha dit de Torres.
En aquest sentit, ha recordat que algunes comunitats ja es fan les mamografies als 45, "però a Catalunya no i creiem que s’hauria d’adoptar aquesta mesura perquè ajuda molt per a la detecció precoç del càncer de mama. La responsable d’Adima també ha lloat la gran tasca que fan a Lleida per al tractament i la prevenció d’aquesta malaltia i ha recordat "el gran salt qualitatiu" que hi ha hagut aquests últims anys. "Fa 25 anys la investigació i el tractament ha millorat molt, abans només hi havia una químio per a tothom i ara està tot personalitzat i adaptat al pacient i tot això és gràcies a la investigació que s’ha fet fins ara".
En relació amb la cursa, la principal novetat d’aquest any ha estat la cursa d’orientació, que constava d’un recorregut amb 6 punts de control en els quals els participants es trobaven diferents peces d’un trencaclosques que havien de completar en acabar el recorregut. Per a això, els corredors havien d’organitzar-se en grups de 2 fins 4 persones i hi havia categoria masculina, femenina, mixta i familiar, que havien d’incloure un menor de 12 anys. Els guanyadors de cada categoria han rebut un pernil, una ampolla de vi i un joc de taula. Alhora, els que han quedat en segon lloc també han rebut un joc de taula com a premi.