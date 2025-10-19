Sara Matías, teletreballa des de casa: «M’ha permès tornar a viure a la Segarra i guanyar hores de vida»
El teletreball li va canviar la vida. “M’ha permès tornar a viure a la Segarra”, explica la Sara Matías, de Sant Ramon. El 2019 va començar a treballar com a consultora tecnològica al departament de Business Intelligence de la companyia Ernst & Young a Barcelona de forma totalment presencial. Arran de la pandèmia el 2020 van començar a teletreballar. L’empresa ja estava preparada per funcionar en remot i l’adaptació va ser molt ràpida: “Ja havia fet algunes guàrdies o acabat alguna tasca des de casa de forma puntual”, diu. Amb el retorn a la normalitat, el teletreball va venir per quedar-se i va decidir deixar el seu pis de Barcelona i es va traslladar a Cervera. Ara tan sols treballa presencialment dos dies al mes. “Puc viure a Cervera sense renunciar a una ocupació que aquí no tindria si no fos pel teletreball”, assegura. La seua feina consisteix en la gestió i anàlisi de grans volums de dades que grans empreses com cadenes hoteleres o bancs generen diàriament. El que més valora és poder conciliar millor la vida laboral amb la familiar. “Al no haver-me de desplaçar, guanyo hores de vida”, però per contra, “és un estil de vida més sedentari”, comenta. Considera que treballar a l’oficina amb els companys a la vora és més dinàmic, però ho compensa tenir més qualitat de vida. “L’important a casa és separar la zona de treball dels espais on fas vida per poder desconnectar”, conclou.