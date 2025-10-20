Espadaler diu que encara no han decidit el trasllat de la presó de Ponent i afirma que ho continuen estudiant
Justícia inverteix 1,86 milions d'euros en la renovació d'espais als jutjats de Lleida, que incorporaran un segon jutge de violència sobre la dona
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, assegura que encara no han pres una decisió sobre el possible trasllat de la presó de Ponent a un nou emplaçament, però afirma que ho continuen estudiant. Segons el conseller, ara s'estan fent inversions al centre actual per tal que "no perdi qualitat i es degradi més". Espadaler s'hi ha referit aquest dilluns durant una visita als jutjats de Lleida, on Justícia ha invertit 1,86 milions d'euros en la renovació de diversos espais. L'actuació s'emmarca en la posada en marxa del Tribunal d'Instància de Lleida el 31 de desembre. Aquell dia també s'incorporarà un segon jutge especialitzat en violència sobre la dona, amb jurisdicció als partits judicials de Lleida, Balaguer i Cervera.
El Govern va informar el mes d'abril que estava estudiant el trasllat de la presó de Lleida i aquest dilluns el conseller de Justícia ha admès que encara no hi ha una decisió presa. "Estem estudiant el trasllat perquè, sens dubte, és l'equipament més obsolet i més desgastat, perquè també és el més antic que hi ha actualment en servei. Una decisió d'aquest impacte s'ha de prendre amb molts estudis, amb molt coneixement de causa", ha argumentat Espadaler.
Malgrat això, el conseller ha recordat que el Justícia preveu destinar més de 13,2 milions d'euros en diverses obres de millora "imprescindibles" al centre durant els anys 2025-2026, principalment la rehabilitació i reforma de la cuina, i d'alguns mòduls d'internament. "Entre que es fa un centre nou i es posa en servei passen molts anys i el que no podem permetre és que l'actual centre perdi i qualitat i es degradi més", ha afegit Espadaler.
Renovació d'espais per la posada en marxa del Tribunal d'Instància de Lleida
El conseller n'ha parlat aquest dilluns durant una visita a les obres de remodelació als jutjats de Lleida, que han afectat una superfície de 1.500 metres quadrats corresponents a 25 àrees o espais de l'edifici. La inversió ha superat els 1,86 milions d'euros. Les obres han obligat a reubicar de manera temporal alguns òrgans judicials i la previsió és que tots els nous espais estiguin en funcionament a principis de novembre.
Entre els espais remodelats destaquen els jutjats número 7 i 9 de primera instància, la Fiscalia de Menors, la sala del jurat popular, el Servei comú de notificacions o una nova sala de premsa que oferirà als mitjans de comunicació el senyal institucional de les vistes més rellevants. També s'ha adequat un nou arxiu, un espai "a reduir" en l'àmbit penal, segons ha defensat Espadaler, perquè l'objectiu és "fer el trànsit cap a la digitalització i el paper zero, com ja tenen altres àmbits judicials".
La reforma obeeix principalment a la Llei orgànica 1/2025 en matèria d'eficiència del servei públic de justícia, que converteix els jutjats en Tribunals d'Instància amb diferents seccions. El de Lleida entrarà en vigor el 31 de desembre i comportarà la implementació d'una oficina judicial amb tres serveis comuns –tramitació, general i execució– i la posada en marxa de deu seccions –Civil; Família, Infància i Adolescència; Instrucció, Penal, Menors, Social, Mercantil, Contenciosos administratius, Violència sobre la dona i Vigilància penitenciària–.
Sis nous òrgans judicials a Lleida i un més a Cervera
El 31 de desembre també començarà a treballar un segon jutge a la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Lleida. Aquesta plaça judicial especialitzada tindrà jurisdicció als partits judicials de Lleida, Balaguer i Cervera, i anirà acompanyada de la creació per part de Justícia de dues places de gestió processal administrativa i dues més de tramitació processal administrativa, a més de la incorporació d'un nou fiscal.
A més d'aquesta nova unitat judicial, el president de l'Audiència de Lleida, Albert Guilanyà, ha explicat que la previsió és que puguin crear-se sis nous òrgans judicials més a la demarcació de Lleida. En concret, de cara a l'any vinent es preveu la posada en marxa d'una nova unitat de primera instància a Lleida i del jutjat número 3 de Cervera; i de cara als dos anys següents, el jutjat social número 3, un d'instrucció i dos més de primera instància a Lleida, "la jurisdicció que ara està més encallada", ha apuntat.
Guilanyà ha recordat que des de l'any 2018 no s'havia creat cap unitat judicial a la demarcació i que l'anterior a aquesta es remuntava al 2010. "Se'ns ha escoltat i estem francament contents perquè el Ministeri de Justícia havia promès a la conselleria la creació de 69 òrgans judicials a Catalunya i Lleida se n'endurà set. Això és més d'un 10%, malgrat que la població que representem és inferior", ha valorat.