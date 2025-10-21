El 5,7% dels habitatges a la venda a la ciutat de Lleida estan okupats
Un estudi d’Idealista revela que en el conjunt de la província hi ha 237 immobles en aquesta situació, representant el 4,3% del total de propietats a la venda durant el tercer trimestre
El 5,7% dels habitatges a la venda a la ciutat de Lleida estan okupats, segons revela estudi publicat aquest dimarts per Idealista. Les dades, corresponents al tercer trimestre del 2025, mostren que a la capital lleidatana hi ha actualment 95 habitatges en aquesta situació, mentre que en el conjunt de la província la xifra ascendeix a 237 d’immobles, la qual cosa representa el 4,3% del total de propietats en venda.
Aquest fenomen no és exclusiu de Lleida, ja que la venda d’habitatges sense possessió efectiva s’està consolidant a tot el mercat immobiliari espanyol, on ja suposen el 3% del total d’ofertes a nivell nacional. L’estudi identifica 23.010 habitatges anunciats a la plataforma Idealista que reconeixen estar afectats per processos d’ocupació, tot i que encara no existeixen dades històriques que permetin analitzar l’evolució d’aquesta problemàtica en profunditat.
Entre les capitals espanyoles més afectades per aquest fenomen destaca Girona, on el 8,9% dels habitatges en venda s’anuncien com okupats. El segueixen Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almeria (6,4%) i Múrcia (6,3%). Lleida, amb el seu 5,7%, també se situa significativament per sobre de la mitjana estatal, confirmant que les províncies catalanes pateixen especialment aquest problema immobiliari.
Distribució per províncies
A nivell provincial, Barcelona encapçala la classificació amb un 7,9% d’habitatges okupats entre la seua oferta total. Després d’ella es posicionen Sevilla (6,6%), Toledo (5,3%), Huelva (5,1%) i Almeria (5,1%). També superen la mitjana nacional Múrcia (4,9%), Tarragona (4,4%) i la pròpia Lleida (4,3%), confirmant l’àmplia extensió territorial d’aquesta problemàtica en diferents zones d’Espanya.
Francisco Iñareta, portaveu d’Idealista, ha assenyalat que "malgrat els intents des d’alguns llocs de treure ferro al fenomen de l’ocupació d’habitatges, el nombre de propietaris que es rendeixen farts d’esperar la intervenció de la justícia és molt rellevant, sobretot perquè els obliga a vendre la seua propietat a un preu que en moltes ocasions voreja el 50% del preu real. Tristament, aquestes vendes són una realitat al mercat i per revertir-la són necessàries polítiques que protegeixin als propietaris, que els ofereixin seguretat jurídica i que els assegurin la recuperació del seu habitatge."