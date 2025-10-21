SUCCESSOS
Segon robatori a Agramunt en quatre dies: Dos encaputxats amb guants assalten un restaurant
Trenquen la vidriera a pedrades i sostreuen els diners d’una escurabutxaques en només un minut. Divendres hi va haver un robatori al Club Ciclista, que va ser incendiat
Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori que hi va haver a primera hora de la matinada d’ahir en un hotel restaurant d’Agramunt, el segon en quatre dies en aquesta localitat de l’Urgell després del de divendres passat a la seu del Club Ciclista Agramunt, a la qual van calar foc, com va avançar SEGRE. Investiguen si tots dos robatoris podrien tenir relació.
Albert Guerrero
El robatori va tenir lloc al Blanc i Negre 2, situat a la carretera cap a Cervera, al voltant de les 3.30 hores, quan dos individus encaputxats i amb guants van accedir a l’interior del local després de trencar la vidriera a pedrades.
Un hoste allotjat a l’hotel va escoltar el soroll i va trucar al 112. Al cap de pocs minuts van arribar al lloc diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra, que van quedar-s’hi fins a les 6.00 hores fent les pertinents comprovacions.
Més tard, el propietari de l’establiment va presentar la denúncia corresponent a la comissaria de Tàrrega. Les càmeres de videovigilància van captar la seqüència del robatori, que mostra com els assaltants van estar-se tot just un minut dins del restaurant.
En aquest breu lapse de temps, van forçar una màquina escurabutxaques i van provar, sense èxit, de trencar-ne una altra utilitzant una eina semblant a una destral.
“Impotència i inseguretat”
Gabriel Ortiz, propietari del Blanc i Negre 2, va explicar que l’assalt els ha deixat una profunda sensació d’impotència i inseguretat. Va recordar que l’establiment va disposar durant 33 anys d’un vigilant que vetllava per la seguretat nocturna, però que fa dos anys van decidir prescindir d’aquest servei a l’informatitzar el sistema i instal·lar càmeres de seguretat. “Ens semblava que ja n’hi havia prou, però fets així t’obliguen a replantejar-t’ho. Potser haurem de tornar a tenir vigilància presencial”, va afirmar.
El succés se suma a una sèrie de robatoris, baralles i incidents registrats en els últims dies, que han incrementat la preocupació entre els veïns. L’ajuntament, conscient de la situació, va convocar dissabte una reunió d’urgència sobre seguretat i va anunciar el reforç de la vigilància policial durant les 24 hores del dia.