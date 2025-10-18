SUCCESSOS
Roben a la seu del Club Ciclista d’Agramunt i hi calen foc per no deixar rastre
Quarta baralla en menys d’una setmana a la localitat, cosa que ha generat inseguretat entre els veïns
Uns desconeguts van robar a primera hora de la matinada d’ahir a la seu del Club Ciclista d’Agramunt, situat a la zona del Safareig, i posteriorment li van calar foc per no deixar-hi rastre. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 6.32 hores i van activar tres dotacions. El foc, que va poder ser ràpidament extingit, va calcinar principalment documents i material de l’entitat, mentre que van sostreure “unes carpes que vam comprar l’any passat, begudes, menjar, cafeteres i roba de la BTT Transiscar que es va celebrar dissabte passat”, va explicar el president de l’entitat, Ramon Hernández, que va lamentar que “després van calar foc i s’ha cremat tot, ara estem avaluant els danys”. Hernández va agrair la ràpida actuació dels serveis d’emergències. El cas es troba sota investigació.
A més, dijous a la nit es va produir una nova baralla al carrer en la qual, segons testimonis, es van exhibir armes blanques com un matxet. La baralla la van iniciar quatre persones i s’hi van acabar veient implicades una quinzena al carrer Sió, pel que sembla vinculats a enfrontaments previs entre joves que hi va haver la matinada el cap de setmana i dimecres.
L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va afirmar que “actuarem amb contundència” i va avançar que “reforçarem la presència policial, instal·larem més càmeres de seguretat i hem convocat una junta de seguretat local”. També va agrair la col·laboració ciutadana i va demanar que qualsevol informació sigui denunciada a la Policia Local. La policia investiga si els fets estan relacionats.
Enfrontaments tota la setmana
L’alarma veïnal s’ha intensificat a Agramunt després d’aquests incidents. L’origen es remunta a la matinada de diumenge, quan dos grups es van enfrontar a l’exterior d’un local de lleure nocturn. L’endemà, hi va haver un nou aldarull i dimecres al matí hi va haver una tercera baralla. El quart aldarull va tenir lloc dijous a la nit. Veïns van assegurar ahir sentir-se insegurs i van reclamar més vigilància policial, especialment durant la nit.