EDUCACIÓ
Alumnes del Camp Escolar de Lleida creuen perillosament la carretera N-II en lloc de fer servir la passarel·la
Esquivant els vehicles, amb el consegüent perill. Les direccions dels instituts Màrius Torres, Gili i Gaya i Joan Oró adverteixen els estudiants i diuen que ja ho van comunicar a la Paeria
Alumnes dels instituts Màrius Torres, Samuel Gili i Gaya i Joan Oró, al Camp Escolar, arrisquen la vida a la sortida de classe al travessar la carretera de Saragossa en lloc d’utilitzar la passarel·la que passa per sobre la calçada, construïda fa dos dècades precisament per evitar aquesta conducta temerària. Aquesta situació es repeteix des de fa anys i els directors dels tres centres ja ho van comunicar a la Paeria i Guàrdia Urbana.
Inma Romero, directora del Joan Oró, va assegurar que ja adverteixen els estudiants del perill que suposa aquesta acció i va subratllar que el curs passat es van reunir amb l’ajuntament i la Policia Local, “per veure quina solució es pot adoptar, a més de la nostra part més pedagògica”.
Va apuntar que després d’aquesta trobada també van quedar “pendents d’una nova senyalització a la sortida de la rotonda davant del Joan Oró, perquè de vegades provoca algun ensurt, ja que hi ha cotxes que s’esperen en doble fila”.
La directora va dir entendre que la Urbana “prioritzi les escoles de Primària i no pugui estar tan a sobre del que passa al Camp Escolar”, però el cert és que la conducta dels estudiants al creuar d’aquesta manera és un risc real. De fet, el consistori va indicar aleshores que estudiaria la possibilitat de destinar urbans a les tardes al Camp Escolar.
Eduard López, director del Màrius Torres, va ratificar que hi ha alumnes que creuen l’antiga N-II de manera temerària i va afirmar que en la reunió del curs amb representants de l’ajuntament i la Urbana també van tractar sobre l’ús de l’espai esportiu del Camp Escolar durant els caps de setmana, ja que hi ha joves que es colen i “podrien fer-se mal”.
Per sobre de l’arc
El 2004, aquesta passarel·la que el ministeri de Foment va construir sobre la carretera de Saragossa també va ser protagonista d’altres accions de risc per part d’alumnes dels instituts, que s’enfilaven per l’arc superior del viaducte, situat a una altura considerable i amb el consegüent risc de caiguda. Per això, aquesta administració va haver de col·locar uns estructures metàl·liques en ambdós extrems de l’arc per dificultar l’accés als estudiants.
Malgrat això, l’any 2015, un nen de dotze anys va aconseguir enfilar-se igualment a l’arc de la passarel·la i creuar-lo sencer, una acció que va quedar immortalitzada en un vídeo que es va fer viral a Youtube.
Veuen falta de suport a 350.000 nens amb necessitats
Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (Affac) asseguren que més de 325.000 nens amb necessitats específiques no reben els suports necessaris per aprendre i lamenten la falta de personal especialitzat.
Així, critiquen la supressió de “peces clae” i reclamen el desplegament del decret d’educació inclusiva, ja que creuen que aquests alumnes han de poder aprendre i participar en les escoles ordinàries en igualtat de condicions que la resta.La directora d’Affac, Lidón Gasull, alerta que “no és suficient amb detectar més alumnes amb necessitats, cal actuar”. Reclama la implementació del Disseny Universal per a l’Aprenentatge, un model d’ensenyament que té en compte la diversitat de l’alumnat, a tots els centres, així com la incorporació del personal especialitzat que garanteixi que “no només sigui a l’aula, sinó que aprengui i es desenvolupi plenament”. D’altra banda, l’entitat creu que falten vetlladors, mestres d’educació especial, especialistes en lectoescriptura, logopedes, educadors socials o fisioterapeutes, entre altres professionals.