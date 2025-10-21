Collboni ofereix a Lleida acollir fires i esdeveniments de Barcelona
Ambdós ciutats ja treballen per fer a la capital del Segrià l’Smart Rural, un certamen de solucions i aplicacions tecnològiques en l’àmbit de l’agricultura
L'alcalde i president de Fira de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dimarts que oferirà a Lleida acollir algunes fires i esdeveniments. Ho ha dit durant l'acte d'inauguració de la fira Municipàlia, i ha avançat que ja estan treballant amb la Fira i l'ajuntament de Lleida perquè la capital del Segrià aculli pròximament l’Smart Rural, un certament de solucions i aplicacions tecnològiques en l’àmbit de l’agricultura.
De la seua banda, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha defensat durant l'acte inaugural que cal que els consistoris disposin d'una nova llei de finançament per poder disposar de més recursos i que els ajuntament puguin ser "més efectius". D'altra banda, Larrosa ha dit que des de la Paeria estan tramitant un canvi normatiu perquè Lleida pugui ser reconeguda com municipi de gran població. Des de l'ajuntament tenen previst poder presentar la proposta al ple abans de final d'any, per a després poder portar-la al Parlament. Collboni ha donat suport a la iniciativa i ha afegit que "les ciutats i els pobles han de poder oferir el dret a quedar-se a viure" i que des de Barcelona treballen "perquè tots els municipis puguin créixer alhora amb serveis i habitatge"
Rècord d'expositors
La 23a edició del saló internacional Municipàlia i la 7a d’Innocàmping arranquen avui amb més de 350 expositors, més de 50 activitats i jornades tècniques, amb els hotels de la ciutat amb el cartell de complet i amb un nou pavelló que permetrà disposar d’una xifra rècord de 29.000 metres de superfície. El certamen bianual, centrat a oferir equipaments, mobiliari, tecnologia i serveis als ajuntaments, és el més important que organitza Fira de Lleida tant pel volum de negoci com perquè congrega visitants professionals que procedeixen de diferents punts de l’Estat i de l’estranger.
Una de les grans novetats d’aquest any a Municipàlia és que compta amb un nou pavelló firal. És desmuntable, té 2.500 metres quadrats i la construcció ha durat dos mesos. També s’ha habilitat una nova entrada al recinte firal pel carrer Camí de Picos.
