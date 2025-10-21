TECNOLOGIA
Dos caigudes informàtiques impedeixen pagar amb targeta i accedir a més de 50 webs
Incidències durant el matí i migdia després de les avaries de Redsys i Amazon
Els sistemes informàtics de la companyia que gestiona la infraestructura de pagaments a Espanya (Redsys) i de la plataforma de servidors més gran al núvol (Amazon Web Services) van tenir ahir una caiguda durant el matí i el migdia. Clients no van poder pagar amb targeta ni retirar diners del caixer, i més de 50 webs van patir incidències.
La companyia que gestiona la infraestructura de pagaments a Espanya, Redsys, va tenir ahir una “caiguda temporal i parcial” dels seus sistemes que va impedir pagar amb targeta, per Bizum i fins treure diners en diversos caixers durant el matí i el migdia. A més, la plataforma de servidors més gran al núvol del món, Amazon Web Services (AWS), va tenir una caiguda a escala global que va afectar un mínim de 58 webs i apps: les dels mateixos serveis d’Amazon, de bancs (com BBVA i ING Direct), xarxes de telecomunicacions (com Movistar i Orange), els sistemes de Microsoft i Google, xarxes socials (com a Facebook i Snapchat), plataformes de streaming (com Netflix, HBO Max i Disney+), pàgines de venda d’entrades (Ticketmaster) i fins i tot en videojocs (com Fortnite i Clash Royale). Les dos avaries van quedar resoltes durant el mateix dia d’ahir.
Redsys va confirmar la incidència passat el migdia i va explicar que es devia a “un problema en la infraestructura de comunicacions”. Va indicar que llavors ja havia estat “detectada i resolta” i que el servei s’estava recuperant progressivament. Gairebé una hora i mitja després, passades les 13.30 hores, va afirmar que l’incident havia quedat resolt i que “el servei funciona a aquesta hora amb total normalitat”. La companyia va assegurar que la caiguda va ser “aïllada” i la va desvincular amb la d’AWS.
A Lleida, les associacions de comerciants de l’Eix i la Zona Alta van explicar que els datàfons no van funcionar durant tot el matí en pràcticament tots els negocis, i “alguns continuaven tenint problemes passades les 14.00 hores”, van indicar. La caiguda informàtica també va afectar als supermercats, on “no funcionava el pagament amb mòbil, només amb targeta física, i diversos clients han hagut de deixar les compres perquè no la portaven”, va explicar la dependenta d’un.
Per la seua part, els primers problemes a la plataforma Amazon Web Services es van detectar al voltant de les 9.00 hora espanyola. La firma va identificar l’origen a la base de dades DynamoDB i va explicar que l’apagada va afectar sobretot els Estats Units, malgrat que el seu abast va ser mundial, així com que es va originar en l’Estat de Virgínia. Poc després del migdia, Amazon va afirmar que la interrupció s’havia “mitigat per complet”, encara que a les 16.30 hores va confirmar nous problemes de connectivitat als EUA que es van anar reparant gradualment.
Arran de la caiguda d’AWS, l’operador aeroportuari Aena va informar passades les 12.00 hores de la impossibilitat de pagar amb targeta als aparcaments dels seus aeroports. La incidència va quedar resolta abans de les 16.00 hores, segons va indicar la mateixa empresa pública. Així mateix, diverses aerolínies (com United Airlines i Delta Airlines) van patir interrupcions en l’accés a les seues apps i llocs web, així com alguns retards menors en vols.
AWS va representar el 37% de la quota de mercat global del núvol el 2024, segons un estudi de l’empresa consultora i d’investigació Gartner.