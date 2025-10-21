URBANISME
El pont de vianants sobre les vies a l'estació de Lleida, sense escala fins al març
El Govern no la instal·larà fins que no estigui llesta la façana de la nova estació de bus al gener. Tardaran dos mesos a construir-la
A començaments de l’abril passat, l’empresa que executa les obres de l’estació d’autobusos a l’edifici dels Docs i voltants va retirar les escales metàl·liques d’accés a la passarel·la sobre les vies que connecta la plaça Ramon Berenguer IV amb Pardinyes per habilitar la façana de la nova terminal. Llavors, es va anunciar que al setembre s’instal·laria la nova escala, però finalment no es reposarà fins al març, onze mesos després. Així ho van assegurar ahir fonts del departament de Territori, que van detallar que “l’escala no es pot reposar fins que no acabin els treballs de la façana de l’edifici, el proper gener, i la seua construcció tindrà una durada de dos mesos, de manera que es preveu que sigui operativa al març”. Això significa que fins llavors els milers de vianants que utilitzen la passarel·la diàriament hauran d’utilitzar la rampa d’accés o l’ascensor. Tanmateix, aquest porta des del mes de juliol fora de servei per culpa d’un acte vandàlic. Des de l’ajuntament, ahir van informar que estan acabant les reparacions i tornarà a estar en funcionament aquesta mateixa setmana.
En relació amb les escales, l’empresa que executa les obres de l’estació en construirà unes de noves amb material d’obra. Les que hi havia fins a l’abril eren metàl·liques, es van instal·lar el desembre del 2003 en el marc dels treballs per a l’arribada de l’alta velocitat a la ciutat i estaven danyades per la corrosió.
D’altra banda, l’ajuntament va informar que les escales mecàniques que connecten la plaça Sant Joan amb els jutjats del Canyeret tornaran a estar en funcionament a partir de la setmana que ve. Es troben fora de servei des de feia més de set dies per culpa d’una avaria. L’ascensor que també uneix la plaça amb el Canyeret està fora de servei i no hi ha data per tornar a ser operatiu.