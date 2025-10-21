SEGRE

Els pares avalen els lavabos inclusius a l'escola Pràctiques I de Lleida i una minoria protesta

La majoria de famílies assegura que tenen “plena confiança en l’equip directiu”

El grup de pares que va protestar ahir.

REDACCIÓ

Un grup de pares va protestar aquest dilluns davant de l’escola Pràctiques I de Lleida contra l’habilitació de lavabos compartits per nens i nenes al centre. Vox ja va anunciar el seu suport a aquesta queixa, al creure que “vulneren la intimitat i seguretat dels menors, a més de generar preocupació per motius d’higiene i respecte a les diferències entre sexes”. “No permetrem que s’imposi la ideologia per sobre del benestar i protecció dels nens”, van indicar els edils de Vox. 

Per la seua part, l’Associació de Famílies d’Alumnes del Pràctiques I va remarcar que la majoria de pares donen suport “a les mesures que impulsin la coeducació i promoguin la convivència i el respecte a totes les diversitats”. Va assegurar que tenen “plena confiança en l’equip directiu” i va subratllar que aquests lavabos “no generen cap conflicte entre l’alumnat i han contribuït a millorar la responsabilitat respecte a la cura d’aquests espais comuns”, va assenyalar. “No permetrem que un partit d’extrema dreta instrumentalitzi aquesta mesura per fer-se eco del seu programa d’odi i regressió de drets”, va dir.

En un altre ordre, el plenari del Consell Municipal de la Formació Professional i l’Ocupació, que es va reunir ahir, treballa en la creació d’un observatori del mercat laboral a Lleida.

