JUSTÍCIA
Inversió d’1,86 milions per actualitzar els jutjats de Lleida
Per la reforma judicial que entrarà en vigor el 31 de desembre. Es preveuen un total de sis nous òrgans judicials a la ciutat i un tercer, a Cervera
La Generalitat ha invertit 1,86 milions d’euros en la reforma de l’edifici judicial del Canyeret. Una remodelació que, segons va explicar ahir el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, respon “al desplegament de la Llei orgànica 1/2025” que suposa una profunda reorganització del sistema judicial –converteix els jutjats en Tribunals d’Instància amb diferents seccions– i que al partit judicial de Lleida entrarà en vigor el 31 de desembre. Espadaler va explicar que “estem invertint en equipaments, continuarem invertint en persones”. S’han remodelat un total de 1.500 metres quadrats de 25 espais. Entre les àrees renovades figuren els jutjats número 7 i 9 de Primera Instància, la Fiscalia de Menors, la sala del jurat popular, el servei comú de notificacions o una nova sala de premsa que oferirà als mitjans el senyal institucional dels judicis més destacats.
Al Canyeret s’implementarà una oficina judicial amb tres serveis comuns: de tramitació, general i d’execució i es posaran en marxa 10 seccions: Civil; Família, Infància i Adolescència; Instrucció, Penal, Menors, Social, Mercantil, Contenciós-Administratiu, Violència sobre la Dona i Vigilància penitenciària, a més de les dos seccions de l’Audiència Provincial. El 31 de desembre també començarà a treballar un segon jutge de Violència sobre la Dona, que té jurisdicció en els partits judicials de Lleida, Balaguer i Cervera, i incorporarà nou personal i un fiscal.
Per la seua part, el president de l’Audiència de Lleida, Albert Guilanyà, va explicar que la previsió és que puguin crear-se sis nous òrgans judicials. De cara al 2026 es preveu una nova unitat de primera instància a Lleida i del jutjat 3 de Cervera. Per al 2027 i el 2028, el jutjat Social 3, un cinquè d’Instrucció i dos més de Primera Instància.
Els assumptes nous ingressats baixen un 8,8%
Els jutjats lleidatans van tancar el segon trimestre d’aquest any amb un total de 40.673 causes pendents, la qual cosa suposa un augment del 2,1% respecte al mateix període de l’any passat. Segons l’informe estadístic sobre la situació dels òrgans judicials publicats pel Consell General del Poder Judicial, en la jurisdicció social es va registrar un augment de les causes pendents del 9,5% i en el civil, del 8,5%. Tanmateix, van baixar un 32% en el contenciós-administratiu i un 7,6% en el penal. Tanmateix, en aquest últim apartat, els assumptes pendents als jutjats penals es van anotar un augment del 123%.
Així mateix, les dades del Poder Judicial indiquen que en el segon trimestre d’aquest any els tribunals lleidatans van ingressar un total de 16.491 assumptes nous, un 8,8% menys respecte al mateix període del 2024. Destaca el descens d’ingressos en la jurisdicció civil, del 20%, mentre que en contenciós-administratiu hi va haver un increment de nous assumptes del 24,8%. També van augmentar un 6,9% els assumptes resolts en aquest període de l’any, fins a un total de 17.865. Val a destacar que al mercantil, les causes resoltes van pujar un 51,5%.
“Encara no tenim una decisió sobre el trasllat de la presó”
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va assegurar durant l’atenció als mitjans que “encara no hem pres una decisió sobre el possible trasllat de la presó Ponent”, però va afegir que ho continuen estudiant. Espadaler va dir que “estem fent inversions al centre actual perquè no perdi qualitat i es degradi més”. El Govern va informar a l’abril que estava estudiant el trasllat de la presó després de sol·licitar-ho la Paeria i els veïns de Ciutat Jardí i Joc de la Bola, com va avançar SEGRE. El conseller va recordar que “estem estudiant el trasllat perquè és l’equipament més obsolet i més desgastat, perquè també és el més antic que hi ha actualment en servei. Una decisió d’aquest impacte s’ha de prendre amb molts estudis, amb molt coneixement de causa”, va reiterar. Justícia destinarà més de 13,2 milions d’euros a millores a Ponent durant els anys 2025-2026.