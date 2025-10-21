Més de 85.000€ a l'any de mitjana per casa: aquest és el barri més ric de Lleida
El nou informe publicat aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) detalla els barris més rics i més pobres de la ciutat
Un nou informe de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, ha publicat un mapa revelador de la ciutat de Lleida, amb les dades que es van prendre el 2023 i que es publiquen ara. Entre altres, s'aporta la renda mitjana anual per casa, és a dir, quants diners entren per casa durant tot l'any, de mitjana, a cada zona de Lleida.
L'INE ha agafat les declaracions de la renda per cada secció censal i n'ha fet una mitjana amb la qual ens podem guiar per saber, aproximadament, quin és el barri més ric i quin és el més pobre de Lleida. Doncs bé, segons l'INE, hi ha més de 65.000 euros de diferència entre la zona més rica i la més pobra de la ciutat.
La zona més rica, amb 85.200,68 euros de mitjana anual, és el barri de Ciutat Jardí, que torna a posicionar-se com la zona de Lleida amb una renda més alta de tota la ciutat, amb una mitjana de 28.411,78€. En segona posició, la zona de Vila Montcada i Boixadors, que arriba als 69.359,11 euros l'any de mitjana, i, en tercer lloc, la part sud de Joc de la Bola, amb 61.362,55 euros l'any de mitjana.
Curiosament, les dues zones censals de Lleida amb menys renda per casa anual es troben al sud d'aquest últim barri ric. La zona amb menys ingressos de Lleida és al sud-oest de la Mariola, als blocs entre l'avinguda Pius XII, el carrer Cardenal Cisneros i el carrer de Júpiter, que només arriba als 19.885,89€ a l'any per casa. La Mariola Nord, just a sobre de la zona amb menys ingressos, és la segona, amb 21.511,77€ de mitjana, i el Centre Històric de Lleida completa la llista per avall, amb 23.883,37€. Tota la resta de zones les pots comprovar al mapa que tens a l'inici de l'article.
A la resta de Catalunya les diferències perduren
Pel que fa a les capitals de província catalanes, les xifres de diferència entre els barris més rics i els més pobres també és alarmant. A Barcelona, el mapa no deixa saber quina és la xifra exacta de mitjana que es cobra als barris més rics, en zones de Sarrià i Pedralbes, ja que la xifra supera el nombre màxim que es publica a la llegenda, de 104.773,66€. Per tant, la xifra deu ser molt més alta i tot.
En canvi, una zona de la Peguera, un barri del districte de Nou Barris, entre la Guineueta i el Turó de la Peira, és el que menys renda per casa té a la ciutat, amb una mitja de 24.800,27 euros de mitjana a l'any.
A l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la situació amb els barris més rics es repeteix a Sant Cugat del Vallès i a la zona de Valldoreix, ja que el mapa marca el màxim, 104.773,66€, i no deixa conèixer exactament quina és la renda mitjana anual d'aquella zona, tot i que el municipi és el 2n que més renda anual té de mitjana per persona a tot Catalunya, amb 24.748€. Per la seua banda, el mapa marca una zona de Badalona que toca a Sant Adrià de Besòs com la que menys renda té cada casa de mitjana a l'any, amb 22.303,67€.
A Tarragona, la zona més rica és a l'Arrabassada, a l'est del Passeig Sant Antoni i just a sobre de la Via Augusta, amb una mitjana de 78.47,79€ anuals, i la zona més pobra és una petita barriada de Sant Pere i Sant Pau, amb 23.787,96 euros anuals.
A Girona, tot i que la majoria dels barris més rics es troben al centre històric, el barri amb la major renda anual és a sobre de Montilivi, just al costat del Campus Universitari de la UdG, amb 79.628,28 euros de mitjana anual. I, en canvi, el més pobre és just al nord de Montilivi, a la Font de la Pólvora, on en una zona els ingressos per casa de mitjana només arriben als 20.613,20€ a l'any.