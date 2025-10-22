LA
Lleida comptarà amb fanals amb càmeres de vigilància i botons del pànic
A més de reguladors de llum i sensors que mesuren la contaminació acústica i ambiental
Lleida comptarà amb fanals intel·ligents que tindran sensors que mesuraran la contaminació lluminosa, acústica i ambiental, podran regular la intensitat de la llum i fins i tot comptaran amb càmeres de videovigilància i un “botó del pànic” per a emergències. Totes aquestes novetats s’incorporaran al llarg de l’any que ve gràcies al nou contracte de l’enllumenat públic, que permetrà renovar fins a 14.500 punts de llum gràcies a un crèdit estatal i que convertirà Lleida “en la primera capital de província a tenir tot l’enllumenat amb tecnologia led”. Aquestes són les principals novetats que es van donar a conèixer ahir en la jornada que es va celebrar a l’estand de la Paeria a Municipàlia, que va anar a càrrec del cap de secció d’enllumenat públic, Cristian Riera, i del seu cap de secció, l’enginyer Víctor Lacasa. “Fins ara teníem fanals tontos perquè no estaven connectats a una xarxa comuna i ara els podrem controlar a distància i recopilar informació”, va dir Riera. En relació amb els sensors que podran tenir, va detallar que de moment 200 fanals tindran sensors de llum, so i contaminació, 550 més comptaran amb reguladors del color i temperatura de la llum i uns altres 25 seran solars. Per la seua part, Lacasa va dir que els fanals amb càmeres de vigilància i botons d’emergència, denominats Candela, es col·locaran “en punts concrets o crítics” perquè siguin “una eina més” per facilitar la vigilància urbana.
Intel·ligència artificial i algoritmes per prevenir delictes
Prevenir delictes amb intel·ligència artificial, detectar persones o vehicles gràcies a l’anàlisi instantània d’imatges i utilitzar algoritmes per resoldre investigacions policials. Aquestes són algunes de les millores en seguretat que la Guàrdia Urbana de Lleida incorporarà gràcies al diàleg competitiu amb empreses impulsat per la Paeria. “Aquests sistemes ens permetran, per exemple, llançar un avís si les càmeres detecten algú amb un pal o una arma per l’Eix o identificar persones amb dades biomètriques partint de la seua vestimenta”, va dir l’intendent de la Urbana, Josep Mallada, que va criticar que en matèria de seguretat “no hi ha un sistema únic i cada municipi ha de buscar millores pel seu compte”.