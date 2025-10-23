A judici per intentar violar, maltractar, coaccionar i amenaçar la seua parella a Lleida
La Fiscalia sol·licita una condemna de set anys i sis mesos de presó per quatre delictes
La Fiscalia sol·licita una condemna de set anys i mig de presó i deu de llibertat vigilada per a un home acusat d’intentar violar, maltractar, coaccionar i amenaçar la que va ser la seua parella. Està previst que el judici se celebri el proper 30 d’octubre a l’Audiència de Lleida. Els fets s’haurien produït a la capital del Segrià entre el setembre i el desembre del 2022.
En una de les ocasions, segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia, l’acusat va intentar forçar sexualment la seua parella a l’interior d’un vehicle en un camí quan es dirigien a Lleida. La dona va deixar la relació. Tanmateix, segons el Ministeri Públic, el processat va provar de pressionar-la perquè tornessin a ser parella i va intentar fer-la pujar a un vehicle en contra de la seua voluntat i dos persones van poder evitar-ho. També li hauria dit: “Et trobaré i te les veuràs amb mi”. Per tot plegat, considera que se l’ha de condemnar per agressió sexual en grau de temptativa, maltractament, amenaces i coaccions, i que indemnitzi la víctima amb 5.000 euros.