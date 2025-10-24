El Campus Salut Igualada començarà a impartir Medicina per a estudiants de la UdL el curs vinent
La consellera de Recerca i Universitats ha anunciat que el 2028-2029 ja començaran a tenir alumnes del primer curs
El Campus Salut Igualada començarà a oferir els estudis de Medicina a partir de l'any vinent. Concretament, 75 estudiants de la Universitat de Lleida (UdL) de quart, cinquè i sisè de la carrera s'hi traslladaran. I el curs 2028-2029 començaran a tenir estudiants de primer any. En paral·lel també s'anirà configurant l'equip de professors i personal d'administració per fer-ho possible. Així ho ha anunciat la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, durant la inauguració de l'edifici de Ciències de la Salut del Campus Universitari Igualada-UdL, un espai amb 4.000 m2 construïts. D'aquesta manera, ha dit la consellera, Igualada "continuarà essent un pol d'atracció de talent en l'àmbit de les ciències de la salut i les ciències de la vida".
Segons ha anunciat la consellera, la Unitat Docent de la Facultat de Medicina entrarà en funcionament a partir del curs 2026/2027. Concretament, permetrà, de forma esglaonada, que 75 estudiants del Grau en Medicina (repartits entre quart, cinquè i sisè curs) puguin cursar els tres darrers anys dels seus estudis a Igualada.
L’anunci s’ha fet aquest divendres durant la inauguració del nou edifici de Ciències de la Salut del Passeig Verdaguer, un espai de 4.000 metres quadrats amb capacitat per a 500 estudiants, que des del passat 3 d’abril de 2024 acull els prop de 400 alumnes dels estudis de Salut del campus. Actualment, el nou equipament concentra els estudis del Grau en Infermeria i del doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia, que fins ara s’ubicaven a La Teneria.
Les noves instal·lacions, d’alta eficiència energètica i darrera generació, compten amb 13 aules generals, 3 laboratoris, diverses sales d’estudi, biblioteca, gimnàs per a les pràctiques de fisioteràpia i una aula de simulació clínica amb llits i incubadores. A més, estan connectades amb el centre de simulació 4D Health mitjançant una passarel·la que permet als estudiants fer pràctiques sense sortir del recinte universitari. Les obres de l'edifici han tingut un cost de 7 milions d’euros i han estat finançades a parts iguals entre la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada.
Una aposta per descentralitzar la formació mèdica
“Amb aquesta nova unitat docent a Igualada, fem un pas més en la descentralització de la formació mèdica i reforcem la xarxa de talent del país. Volem que el jovent amb vocació sanitària pugui formar-se a prop del seu entorn, sense renunciar a l’excel·lència. La mobilitat d’estudiants cap a tot el territori és una oportunitat per generar coneixement, innovació i cohesió”, ha destacat la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat.
La creació d’aquesta unitat consolida el Campus d’Igualada-UdL com a referent en formació universitària en ciències de la salut i tecnologies aplicades, i situa la ciutat en el mapa de la formació mèdica del sistema universitari públic de Catalunya.
Aquesta ampliació s’emmarca en el compromís del Govern per augmentar de manera esglaonada 667 noves places de Medicina als centres universitaris del país. Es vol així millorar l’accés als estudis mèdics, reforçar el sistema públic de salut i donar resposta a les necessitats de professionals sanitaris arreu de Catalunya. La nova Unitat Docent d’Igualada disposarà de les modernes instal·lacions del Campus de Salut i de l’Hospital Universitari d’Igualada.
De la seva banda, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, s'ha mostrat molt satisfet per aquest anunci: "No podem construir un país amb el cap molt gran i el cos molt petit i avui el cos es muscula més que mai". El batlle també ha dit que la decisió "avala" la feina que s'ha fet en els últims 10 anys juntament amb la Universitat de Lleida amb "amb l'embrió del 4DHealth, els graus d'Infermeria, Nutrició i Fisioteràpia, l'Hospital Universitari i aquest nou edifici. I ha remarcat que "la ciutat ja té 1.000 estudiants universitaris i la previsió és que el 2030 en tingui 1.500".
Durant l'acte, també s'ha comptat amb la presència del rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, que ha posat de manifest que el campus creixerà gràcies a que "les institucions van plegades". Un projecte que, segons ha dit, "ha de seguir creixent" amb noves titulacions i altres apostes de futur com una residència d'estudiants. "És un altre pas necessari que s'ha de fer".
A més, la Generalitat i la UdL treballen conjuntament per dur a terme durant aquest mandat l’ampliació de l’oferta acadèmica del Campus d’Igualada, amb la creació d’un grup desplaçat del Grau en Dret, l’increment de places d’Enginyeria Informàtica i la implantació d’un nou Màster en Educació, Innovació i Digitalització en Salut.