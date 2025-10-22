Esmorzars de forquilla i cuina a foc lent
El Bressol de Miralcamp aposta per receptes tradicionals. Un negoci familiar amb més de vint anys de trajectòria
Hi ha negocis que es converteixen en part de la vida quotidiana d’un poble. Són llocs on el cafè del matí va acompanyat de noms coneguts. El Bressol de Miralcamp n’és un. Va obrir l’any 2003, quan els pares d’Esther Millán van comprar una antiga casa i la van transformar en una pensió i un bar restaurant. “La meua mare es va jubilar fa un any, i des d’aleshores soc jo qui porta el timó”, explica Millán.
Avui, El Bressol rep clients des de les sis del matí, quan els primers treballadors fan parada abans de començar la jornada laboral. “Ens agrada que la gent comenci el dia contenta. Passen, prenen un cafè i se’n van amb un somriure”, explica Millán.
Popularitat en els esmorzars
El que ha fet popular El Bressol són els esmorzars de forquilla: cua de toro, estofat de vedella o de cérvol, galtes o garrons, plats de cocció lenta que requereixen temps. “Són receptes que ja gairebé no es fan. Aquí les mantenim, i la gent ho agraeix”, explica Millán. També ofereixen menús concertats per a trobades especials i plats per emportar, molt sol·licitats per persones grans del poble. A més, El Bressol manté oberta una pensió amb cinc habitacions.
Així mateix, el negoci se sosté amb l’ajuda de membres de la família: els seus fills, Pau i Gerard; la nòvia de Pau, Laia, i les treballadores Magda i Isabel. “Som una família i un equip. Sense ells, res d’això no seria possible”.