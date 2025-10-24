SALUT
Més de 1.400 lleidatans pateixen malalties inflamatòries intestinals
Metges alerten que la prevalença d’aquestes malalties cròniques va a l’alça
L’hospital Arnau de Vilanova tracta més de 1.400 lleidatans amb malalties inflamatòries intestinals (EII), sobretot malaltia de Crohn i colitis ulcerosa. “Són cròniques, el tractament no és específic i més de la meitat dels pacients tenen altres manifestacions que afecten particularment les articulacions, la pell, els ulls i la via biliar, la qual cosa fa que el tractament dels pacients sigui complex”, va explicar ahir la responsable de la unitat d’EII de l’Arnau, Eva Sesé. La doctora va assenyalar que la incidència actual és de 16 casos per cada 100.000 habitants a l’any, i la prevalença d’entre 2 i 4,5 casos per cada 1.000 habitants. Al ser malalties cròniques que no causen mort, es preveu que la prevalença arribi a ser d’un cas per cada 100 habitants el 2028. “La majoria dels pacients tindran més de 50 anys, la qual cosa representa un problema de salut important”, va alertar.
Sesé va explicar que les EII solen aparèixer en l’edat adulta jove (entre els 15 i 35 anys) i hi ha un segon pic entorn dels 60, a més d’entre un 7 i 20% de diagnòstics en edat pediàtrica. No hi ha forma de prevenir-les, ja que influeixen factors genètics, immunològics i de microbiota. “Els símptomes d’alerta inclouen diarrees de més de tres setmanes, sang en excrements, dolor abdominal, pèrdua de pes i anèmia”, va afegir.
La doctora va participar ahir en la jornada sobre les EII que l’Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) de Catalunya va organitzar a l’Arnau. El seu president, Ricard Pons, va destacar el projecte No puc esperar, amb el qual han repartit més de 7.500 targetes a persones amb incontinència urinària i fecal que els permet utilitzar un bany de forma prioritària a més de 5.500 establiments de Catalunya. “També treballem en la inserció laboral i educativa dels pacients”, va afegir.