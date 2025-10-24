TRIBUNALS
Nega haver apunyalat un jove a Cervera
L’acusat, que s’enfronta a gairebé 10 anys de presó per temptativa d’homicidi, afirma que l’autor va ser el seu amic, que va ser arrestat pels Mossos però exculpat per la víctima
L’Audiència de Lleida va jutjar ahir un veí de Cervera de 42 anys acusat d’assestar quatre punyalades a un jove de 25 la matinada del 12 de març del 2023 a la capital de la Segarra. Quan es van produir els fets, els Mossos d’Esquadra van detenir dos homes, l’acusat i un amic d’aquest, que també va ingressar preventivament a la presó però que, posteriorment, va ser exculpat, perquè setmanes després la víctima va dir que només el va apunyalar el processat, que s’enfronta a una petició de nou anys i 11 mesos de presó per una temptativa d’homicidi. L’acusat va negar que apunyalés el jove, encara que sí que va admetre que va participar en l’aldarull, que va donar algun cop de puny i que ha estat víctima d’un complot. Va afirmar que qui va apunyalar va ser el seu amic i que aquest va subornar la víctima. “Va arribar a un acord amb ell per pagar-li 15.000 euros si sortia de presó i 15.000 euros més si quedava exculpat. Amb aquests diners la víctima es va comprar un vehicle i va enviar diners al Marroc. Jo soc una víctima més en tot això”, va dir. Per la seua part el jove ferit, que va haver de ser intervingut d’urgència, va reiterar ahir que només va ser apunyalat per l’acusat, si bé a l’hospital –hores després dels fets– va dir als Mossos que havien estat els dos homes –l’acusat i el seu amic exculpat– i dos setmanes després davant del jutjat d’Instrucció de Cervera va canviar de versió i va declarar que només havia estat l’acusat, que va quedar com a únic processat. L’exculpat, que va declarar com a testimoni, va afirmar que l’acusat “s’ha inventat una pel·lícula”, que només va separar els implicats en la baralla i “vaig marxar per potes”. Va ser arrestat com a sospitós de l’apunyalament quan es dirigia amb cotxe a les Borges. Van declarar 11 mossos i un policia local. La defensa va sol·licitar l’absolució per falta de proves.