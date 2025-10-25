SERVEIS
Cotxes massa grans?
La generalització dels SUV, més amples i llargs que els compactes, deixa petites les places de pàrquing. La Paeria estudia ampliar les de Sant Joan
Els pàrquing subterranis de la ciutat s’han quedat clarament petits per a molts dels cotxes actuals. No perquè es requereixin més places, que aquest seria un altre debat, sinó perquè els vehicles són cada vegada més grans (sobretot més amples) i no caben entre les línies que delimiten les places. I és que molts conductors opten pels denominats SUV (sigles en anglès de vehicles utilitaris esportius), més amples i alts, i a més els convencionals també són cada vegada més grans. Així, la mida els obliga a ocupar una mica més d’una plaça, com mostren les fotos adjuntes.
Un estudi de Transport & Environment determina que en dos dècades els cotxes han crescut un centímetre cada dos anys fins a assolir a Espanya una mitjana de 180,2 centímetres d’amplada el 2020, la tercera més gran d’Europa darrere d’Alemanya i el Regne Unit. Però a més molts models arriben als 2 metres o fins i tot els superen.
En canvi, les places d’aparcament solen acostar-se als 2,20 metres d’ample per 4,50 de llarg, per la qual cosa resulten inadequades per als vehicles grans, ja que cal tenir en compte l’espai necessari per obrir les portes.
El president de l’Associació d’Automoció de Lleida, Mario Pinilla, va corroborar que les vendes de vehicles grans van en augment (en el conjunt de l’Estat més de la meitat dels matriculats són SUV) i, amb aquests, les dificultats per aparcar-los. “Si vas amb un acompanyant, ha de baixar abans d’aparcar perquè, si no ho fa, després no pot sortir”, va indicar. Així mateix, veu necessari que els pàrquings s’adaptin a les dimensions de la majoria dels nous vehicles i va apuntar que, tal com són ara, queden inutilitzades les places del costat d’on estacionen els vehicles grans.
El pàrquing subterrani de Sant Joan, l’únic de la capital de gestió municipal, és un dels que més pateixen aquest problema, ja que les places són estretes, de la qual cosa la Paeria afirma ser conscient. Un portaveu municipal va assenyalar que una redistribució de les places “és una qüestió que està sobre la taula i que s’està valorant per implementar en un futur, encara que no es farà amb caràcter immediat”.
De fet, val a dir que aquests vehicles de mida gran tenen també dificultats per estacionar en alguns aparcaments del carrer.