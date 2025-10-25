SEGRE

URBANISME

Obert el passeig verd d’un tram de Fleming

La Paeria va obrir ahir el tram renaturalitzat de Fleming.

El tram renaturalitzat de l’avinguda Doctor Fleming ja està obert. Els treballs per convertir el costat dels nombres parells i la calçada central entre el passeig de Ronda fins a Alcalde Pujol i l’entrada a l’aparcament del Camp d’Esports en un passeig verd de 16 metres d’amplada van començar el desembre del 2024. Així, inclouen una superfície de 4.480 m2, amb 80 arbres i 8.000 plantes, i han comptat amb un pressupost de 738.481,58 euros. La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va destacar que “abans era una zona dura, amb molt paviment i molt vehicle, i ara n’és una de totalment renaturalitzada i verda”. Així mateix, va destacar el sistema de drenatge que “recull les aigües pluvials i es queden sota terra per mantenir la humitat”. “Ara tindrem un refugi climàtic per asseure’ns a l’ombra o passejar, respirant naturalesa”, va subratllar.

