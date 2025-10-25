URBANISME
Obert el passeig verd d’un tram de Fleming
El tram renaturalitzat de l’avinguda Doctor Fleming ja està obert. Els treballs per convertir el costat dels nombres parells i la calçada central entre el passeig de Ronda fins a Alcalde Pujol i l’entrada a l’aparcament del Camp d’Esports en un passeig verd de 16 metres d’amplada van començar el desembre del 2024. Així, inclouen una superfície de 4.480 m2, amb 80 arbres i 8.000 plantes, i han comptat amb un pressupost de 738.481,58 euros. La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va destacar que “abans era una zona dura, amb molt paviment i molt vehicle, i ara n’és una de totalment renaturalitzada i verda”. Així mateix, va destacar el sistema de drenatge que “recull les aigües pluvials i es queden sota terra per mantenir la humitat”. “Ara tindrem un refugi climàtic per asseure’ns a l’ombra o passejar, respirant naturalesa”, va subratllar.