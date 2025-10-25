HORTA
Queixes per l’ús del camí de Butsènit com a variant de l’N-II
Hi passen més cotxes i a alta velocitat des que les obres d’una línia elèctrica tallen un carril de la carretera. Els veïns demanen més presència policial i radars
Veïns de la partida de Butsènit mostren preocupació per l’augment del trànsit de vehicles que creuen els camins de Butsènit i del Mig a altes velocitats. Constaten un auge de la circulació des de principis de mes, quan va començar la segona fase de les obres de la línia elèctrica de Rascon Solar al tram de l’N-II entre Lleida i Alcarràs, on es produeixen nombroses retencions diàries a causa de la limitació amb semàfors del pas de vehicles per un sol carril. Els camins de la partida salven aquest tram en obres, per la qual cosa molts vehicles els utilitzen com a variant de la carretera.
“El trànsit és enorme, sobretot a primera hora del matí i a partir de les 18.00 hores, i hem vist vehicles a 70 quilòmetres per hora en una zona limitada a 30”, va lamentar la presidenta de l’associació de veïns de Butsènit, Mireia Valls, que va explicar que ja hi ha hagut un accident entre dos cotxes que van xocar en un encreuament. “El camí passa molt a prop de l’escola i de les cases, tenim por que puguin succeir més accidents”, va afirmar.
Més seguretat
Valls va explicar que la Guàrdia Urbana és present a la zona puntualment amb radars mòbils i ha instal·lat diversos senyals que alerten que la velocitat màxima és de 30 quilòmetres per hora. Tot i així, “demanem molta més presència per millorar la seguretat a la partida”, va afirmar. Així mateix, preveu reunir-se pròximament amb l’ajuntament per tractar aquesta qüestió.
Es preveu que les obres de l’N-II durin fins a principis de novembre. Mentrestant, els trams afectats es van obrint a mesura que l’obra avança, fins a arribar al camí de Collestret a Alcarràs. La primera fase es va demorar més del previst, ja que va començar a l’abril i no va acabar fins al setembre. Per a aquests treballs, el trànsit cap a Alcarràs es va haver de desviar per la Caparrella, la qual cosa va causar queixes de veïns.