ATLETISME
Cursa del 725 aniversari de la Universitat de Lleida amb 1.100 atletes
La Cursa del 725 aniversari de la UdL va reunir ahir 1.100 atletes, que van disputar una cursa de 5 quilòmetres per la canalització del Segre, organitzada pel Consell de l’Estudiant, la Unitat d’Esports i el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària.
A la categoria femenina la victòria va ser per a Mar Serrano (FIF), que va invertir un temps de 17:20. Segona va ser la independent Blanca Vallés, amb 17:39 i tercera Marta Gort (Fepts), amb 18:33.
La prova masculina la va guanyar Joan Salomón (INECF Lleida), amb 14:41 i el van acompanyar al podi Cesc Parramona (INEFC Lleida) amb 14:47 i Genis Alías (FM), amb 15:15. La jornada tenia la prova competitiva i una de popular.