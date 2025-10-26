SEGRE

Cursa del 725 aniversari de la Universitat de Lleida amb 1.100 atletes

Tots els participants a la cursa es van fer una foto de família abans de la prova. - PAU PASCUAL PRAT

Tots els participants a la cursa es van fer una foto de família abans de la prova. - PAU PASCUAL PRAT

La Cursa del 725 aniversari de la UdL va reunir ahir 1.100 atletes, que van disputar una cursa de 5 quilòmetres per la canalització del Segre, organitzada pel Consell de l’Estudiant, la Unitat d’Esports i el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària. 

A la categoria femenina la victòria va ser per a Mar Serrano (FIF), que va invertir un temps de 17:20. Segona va ser la independent Blanca Vallés, amb 17:39 i tercera Marta Gort (Fepts), amb 18:33. 

La prova masculina la va guanyar Joan Salomón (INECF Lleida), amb 14:41 i el van acompanyar al podi Cesc Parramona (INEFC Lleida) amb 14:47 i Genis Alías (FM), amb 15:15. La jornada tenia la prova competitiva i una de popular.

