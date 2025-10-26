POLICIAL
Detinguts 432 lladres reincidents que sumen 3.800 antecedents en sis mesos amb l’operació Kanpai
Balanç dels Mossos a Catalunya, i els arrestats acumulen gairebé 3.800 antecedents. Amb dispositius desplegats a Lleida, Tàrrega i la Seu d’Urgell
Els Mossos d’Esquadra van començar a desplegar fa sis mesos el pla Kanpai per combatre la problemàtica de la multireincidència. L’estratègia, que combina accions simultànies, intel·ligència policial i una estreta coordinació amb altres cossos, s’ha traduït en diversos dispositius realitzats en 26 ciutats catalanes, entre les quals Lleida, Tàrrega i la Seu d’Urgell.
Com a resultat, s’han arrestat després de mig any 432 persones que acumulen un total de 3.794 antecedents; s’han identificat 20.704 individus, amb 47.229 antecedents registrats, i se n’han investigat 153 més, amb 927 antecedents. En el pla han participat més de 5.600 agents de diversos cossos policials i 4.200 de la mateixa policia autonòmica.
A la demarcació lleidatana han transcendit dispositius a la capital del Segrià, Tàrrega i la Seu d’Urgell. Els Mossos, amb la col·laboració de les policies locals, van identificar entre maig i juny passat unes 600 persones amb 1.700 antecedents i van detenir almenys set individus.
Lladres oportunistes
En declaracions a l’agència ACN, el responsable dels Mossos de la Divisió de Seguretat Ciutadana de la Regió Metropolitana de Barcelona va precisar que el perfil sobre el qual es posa el focus és el de delinqüents “amb alt risc de persistència”. En aquest sentit, va destacar el treball transversal que es porta a terme i va assegurar que “l’eix vertebrador” és la coordinació amb policies municipals, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Inspecció de Treball i seguretat privada. “El que hem après és que cada vegada més es treballa de manera més transversal, que al final pensem que és el més efectiu contra aquestes persones que persisteixen”, va apuntar. Quant a la tipologia delictiva, va assenyalar que majoritàriament són lladres “oportunistes” que busquen cometre un furt o un robatori violent.
Ampliació
Els Mossos han posat en marxa recentment el pla Receiver, una extensió del Kanpai. A part del treball de prevenció, també s’actuarà als canals de sortida dels objectes sostrets. El focus s’ha posat en els establiments de compravenda i reparació d’objectes electrònics.
Roba el mòbil i la cartera a un home a Lleida i fuig
Un home va sostreure presumptament ahir el mòbil i la cartera a una persona que es trobava en un supermercat del carrer Acadèmia de Lleida i va fugir després. Els fets van tenir lloc cap a les 11 del matí, quan la policia va rebre l’avís de l’incident.
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van desplaçar diverses patrulles fins a la zona. Segons van informar fonts policials, el lladre va aconseguir robar les pertinences a la víctima sense utilitzar la força i a continuació va fugir. El succés va generar una gran expectació entre els veïns i els transeünts que es trobaven al lloc. Al tancament d’aquesta edició, la policia continuava buscant el presumpte lladre.
Dijous passat, els Mossos van detenir un home que el dia 8 d’octubre en va apunyalar un altre i li va robar el mòbil al barri de la Bordeta de Lleida. El detingut, de 27 anys, acumulava més de trenta antecedents.