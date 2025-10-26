Lleida recorda els veïns morts als camps nazis amb un nou plafó al cementiri
La Paeria de Lleida ha inaugurat aquest diumenge un plafó commemoratiu al cementiri municipal en homenatge als lleidatans que van perdre la vida als camps de concentració nazis. L’acte s’emmarca dins dels Itineraris per a la Recuperació de la Memòria Democràtica de Lleida i forma part del recorregut “El Cementiri de Lleida: un passeig pels espais de memòria de la Guerra Civil i la repressió franquista”, conduït per la historiadora Conxita Mir.
El regidor de Drets Civils, Roberto Pino, ha destacat la importància de “reivindicar els valors democràtics, especialment en un moment en què els discursos d’odi, impulsats per la dreta i l’extrema dreta, tornen a guanyar força”.
El nou plafó, situat al costat de la làpida dissenyada el 1983 per l’arquitecte municipal Francesc Bordalba, incorpora els noms de les víctimes. Durant l’acte, Pino ha descobert la placa acompanyat de Teresa Curià, filla d’una de les persones homenatjades, i de dos alumnes del col·legi El Carme, que han llegit en veu alta els noms dels deportats.