La Seu Vella de Lleida celebra el seu gran dia
Conmemora l’aniversari de la consagració com a Catedral l’any 1278, amb múltiples activitats i l'objectiu de fer visible el suport de la ciutadania a la candidatura del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella a Patrimoni Mundial de la Unesco
La Seu Vella ha celebrat el seu dia gran, en el que conmemora l’aniversari de la consagració com a Catedral l’any 1278, amb múltiples activitats i un objectiu principal: fer visible el suport de la ciutadania a la candidatura del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella a Patrimoni Mundial de la Unesco. El vicepresidente de la Associació d’Amics de la Seu Vella, Felip Vilardell, creu que “no es pot deixar escapar l’oportunitat” d’impulsar la candidatura ara que els govern de la Paeria, la Generalitat i l’Estat són del mateix color politic.
A més, posa el valor les darreres obres que s’han fet al Turó, com la rehabilitació de les cobertes del claustre de la Seu Vella o la reconstrucció dels esvorancs de la llengua de Serp i el Baluart del Rei, però alerta de que encara queda molta feina per fer. Cita com a projectes pendents des de 1995, quan es va aprovar el Pla Director de la Seu Vella, la restauración global de los voltes de les naus de l’església (on hi ha haver una gran gotera fa un mes), la portalada de Santa Maria la Antiga, el Portal Major, la capella dels Montcada (per la que caldria suport privat) o la façana exterior del claustre que dona al riu, que té els contraforts molt deteriorats.
Durant el matí, lleidatans i visitants han pogut gaudir de lluites de cavallers amb armadura davant el Castell del Rei i la recreació de la guàrdia militar a la porta del Lleó. Els Gegants Faraons de Lleida, que compleixen 30 anys, han rebut la visita dels Gegants Egipcis del Passeig Torroja de Tarragona i els nens han pogut participar en diferents jocs i tallers de manualitats. També hi ha hagut balls tradicional de Bolívia, swing, country y una mostra de vehicles clàssics, entre altres propostes.