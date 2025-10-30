ECONOMIA
Lleida ciutat ha perdut 1.249 empreses en els darrers dotze anys, més del 12%
Els sectors de la construcció i el comerç, hostaleria i transport, els més afectats
La ciutat de Lleida ha perdut múscul empresarial i prova d’això és que entre 2012 i 2024 el nombre de firmes s’ha reduït en més d’un 12%, passant d’11.226 a 9.977. La construcció i el comerç, hostaleria i transport han estat els més perjudicats i les patronals assenyalen que la majoria d’aquests tancaments són de pimes.
El nombre d’empreses a Lleida ciutat s’ha reduït en els últims 12 anys un 12,1%, la qua lcosa representa un total de 1.249 tancaments, absorcions, fusions o trasllats. Així ho recullen les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) que figuren en els informes de l’avenç del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal. L’any 2012 hi havia 11.226 firmes, mentre que en l’últim balanç del 2024 eren 9.977. Tant la Cambra de Comerç com la patronal Pimec assenyalen que aquesta pèrdua de múscul empresarial obeeix a múltiples factors, com la crisi econòmica que travessava el país al principi d’aquest període temporal, la pandèmia de covid de fa un lustre o l’augment de la pressió fiscal. Hi ha hagut dos sectors que s’han vist especialment afectats per aquest descens: el de la construcció i el de comerç, transport i hostaleria.
El primer és el que ha registrat una caiguda més gran a nivell percentual, passant de les 1.607 empreses el 2012 a 1.120 el 2024. Són 487 menys, la qual cosa suposa una reducció del 30,4%. Pel que fa al sector de comerç, transport i hostaleria, ha perdut 860 empreses, passant-ne de 4.131 a 3.271, un 20,9% menys. De fet, la majoria de sectors econòmics han registrat un descens i només tres han registrat un balanç positiu. Aquests són activitats immobiliàries, que amb 284 empreses més ha passat de 661 a 945, un 42,9% més; serveis personals, que ha guanyat 133 i n’ha passat de 844 a 977 (+15,7%); i informació i comunicacions, que creix de 177 a 188, onze més (+6,2%).
Sobre les causes d’aquest descens, el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, va apuntar que “la major part del teixit empresarial de Lleida està format per pimes i moltes no han pogut suportar l’excessiva burocràcia i l’exigent pressió fiscal dels últims anys, a més que la pandèmia de la covid i la crisi anterior s’han carregat les més febles”. També va apuntar que “si bé aquest descens d’empreses majoritàriament és per tancaments i trasllats, també diverses empreses han optat per fusionar-se per, precisament, ser més competitives i estables”.
Per la seua part, el president de la patronal Pimec, Borja Solans, va corroborar aquest descens i va apuntar que “el 99% d’aquestes empreses que han abaixat la persiana són pimes, ja que la falta d’ocupació, l’absentisme laboral, que des de 2018 ha augmentat més d’un 400%, la burocràcia, la pressió fiscal i la baixa productivitat fan que tinguem un còctel perfecte per al tancament d’empreses”.
Va afegir que “la viabilitat de les pimes cada vegada és més complicada i només hi ha dos escenaris possibles, o creixes, cosa que és cada vegada més difícil per totes les traves que es troben, o desapareixes”. “I el pitjor és que en comptes de buscar solucions s’opta cada vegada més per ofegar les pimes i els autònoms”, va lamentar el president de Pimec.
Comparativa d'empreses a Lleida ciutat 2012-2024
|Tipus d’empreses
|2012
|2024
|Variació
|Comerç, transport i hostaleria
|4.131
|3.271
|-20,90%
|Activitats professionals i tècniques
|2.045
|1.887
|-7,80%
|Construcció
|1.607
|1.120
|-30,40%
|Educació, serveis socials i sanitat
|990
|899
|-9,20%
|Altres serveis professionals
|844
|977
|15,70%
|Activitats immobiliàries
|661
|945
|42,90%
|Indústria
|465
|407
|-12,50%
|Activitats financeres
|306
|283
|-7,60%
|Informació i comunicacions
|177
|188
|6,20%
|Total empreses Lleida ciutat
|11.226
|9.977
|-12,10%
Reducció dels tràmits per atreure més firmes
L’ajuntament vol recuperar l’atractiu de la ciutat perquè més empreses i indústries s’hi instal·lin i prepara una nova ordenança que busca reduir a la meitat els tempos per tramitar la implantació de firmes “estratègiques”. Actualment es tarda una mitjana de 90 dies. Per acollir-se a aquesta normativa caldrà presentar un projecte d’implantació en una superfície mínima de 5.000 metres quadrats, crear un mínim de 10 llocs de treball i una inversió inicial d’almenys un milió d’euros. El ple de demà en debatrà l’aprovació definitiva. Un altre dels grans projectes per captar més empreses a Lleida és el polígon de Torreblanca, que fa anys que es tramita. El Govern preveu que el seu pla director estarà llest a començaments del 2026. Sobre això, ahir la comissió de Territori del Parlament va aprovar la resolució que van presentar els diputats de Lleida del PSC, ERC, Junts i PP que instava a agilitzar els tràmits i accelerar el desplegament del polígon (més informació a la pàgina 9).