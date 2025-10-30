SUBDELEGACIÓ
Minut de silenci per condemnar un nou assassinat masclista
La secretària general de la Subdelegació del Govern a Lleida, Mercè Fajardo, va encapçalar ahir al migdia un minut de silenci que es va portar a terme per condemnar i rebutjar l’últim assassinat masclista a Espanya. Es tracta d’una jove de 19 anys presumptament assassinada per la seua exparella a Múrcia diumenge passat. Amb aquest crim, ja són 33 víctimes mortals en el que va d’aquest any. Des del 2003, en són 1.328 a tot Espanya.