HABITATGE
Llogar un pis requereix el 19% de la renda familiar i la hipoteca, l’11%
Aquests percentatges, tant de la capital com de la província, són els més baixos de l’Estat, segons un informe d’Idealista amb dades del tercer trimestre de l’any
Una família mitjana de Lleida ha de destinar un 19% dels ingressos nets al lloguer d’un habitatge de dos dormitoris, mentre que l’esforç per pagar la hipoteca en cas de compra és vuit punts menor, un 11%, segons un informe de la plataforma immobiliària Idealista basat en dades del tercer trimestre de l’any. Aquests índexs es troben molt per sota de la mitjana estatal, en què és necessari un 36% per afrontar el lloguer i un 25% per a la compra, sense tenir en compte els estalvis necessaris per poder accedir al finançament.
En el cas del lloguer, Lleida és, juntament amb Jaén i Terol, la segona capital on l’esforç familiar és menor, només superada per Ciudad Real (18%). La ciutat que encapçala la classificació és Palma de Mallorca, amb un 46%, seguida de Barcelona, amb un 45%. A Girona és un 26% i a Tarragona, un 24%. Per províncies, Lleida és la més assequible, també amb un 19%.
Respecte a la compra, l’esforç de l’11% de la renda familiar és el més baix de l’Estat tant entre les capitals (juntament amb Jaén) com entre les províncies (juntament amb Lleó, Terol i Conca). Palma de Mallorca és líder també entre les ciutats, amb un 45%. A Barcelona és un 31%; a Girona, un 19%; i a Tarragona, un 14%.
Joves i lloguer
El president del Col·legi d’Agent de la Propietat Immobiliària, Josep Maria Esteve, va corroborar que el mercat a Lleida està considerat dels més econòmics. Així mateix, va argumentar que en la majoria d’ocasions les persones que accedeixen al mercat de lloguer són joves amb sous no gaire alts, de manera que el percentatge que han de destinar a pagar la renda sol resultar més elevat.