BARRIS
El ‘jardí’ de la Mariola abaixa la persiana
La històrica floristeria Enrech ha tancat després de 49 anys repartint plantes, flors i somriures. “Abans el barri era com un poble, ens coneixíem i ens ajudàvem tots, fèiem comunitat”
L’octubre del 1976 dos germanes van obrir a la cantonada de passeig de Ronda amb el carrer Mariola la floristeria Enrech, una botiga icònica del barri que fa pocs dies va abaixar la persiana deixant un gran buit als seus veïns de tota la vida. “La botiga ha estat un punt de trobada, aquí hem celebrat moltes alegries, hem intercanviat ous, hem regalat fruita, hem custodiat paquets i hem cuidat gossos; fins i tot hi ha veïns que venien a passejar la nostra gosseta Pam i ajudar la meua mare en el que necessités”, explica Eila, la filla d’Esther Enrech, que des de fa 49 anys ha estat darrere del taulell venent plantes i flors que han recorregut tot Lleida, l’Estat i fins i tot han creuat l’Atlàntic.
“La floristeria la va obrir la meua germana i la vaig ajudar des dels inicis, però als anys noranta va emmalaltir, va morir, i em vaig fer càrrec de la botiga, però abans vaig anar a Madrid a fer un curs de l’Escola Oficial de Floristes perquè ningú no digués que no coneixia l’ofici”, explica l’Esther. Des d’aleshores ha portat el negoci amb la inestimable ajuda de la seua filla i dels seus veïns. “Jo tinc una altra feina, per la qual cosa no puc estar sempre aquí, però el veïnat ha estat clau per seguir, i ha ajudat; hi ha persones que s’han convertit en amics i alguns fins i tot en família”, explica l’Eila.
Una d’aquestes veïnes que ja són família és Fina Herías, que en els últims dies de la floristeria ha ajudat amb la liquidació. “Aquestes últimes setmanes he rebut regals de comiat i cartes d’agraïment, hem estat una gran família i no puc estar més que agraïda”, afegeix.
En aquests gairebé cinquanta anys, l’Esther i la seua filla han pogut veure en primera fila la transformació de la Mariola i de Lleida. “Diria que juntament amb l’estanc que hi ha al costat som dels negocis més antics de la Mariola, i el cert és que ha canviat molt”, admet la comercianta. “Abans érem un poble on tothom es coneixia, ens ajudàvem i teníem les portes obertes, però ara som més ciutat, molts comerciants i veïns se n’han anat i n’han arribat de nous, la qual cosa està molt bé, si s’integren no hi ha cap problema”, afirma Enrech. Afegeix que “abans tothom sabia on vivia cada veí, fèiem comunitat”.
Encàrrecs arreu del món
Els milers d’encàrrecs que l’Esther ha portat a terme al llarg dels anys han recorregut mig món, des de Lleida i els pobles del voltant fins a Sevilla, Cuba o fins i tot Nova York. “La clau és implicar-te perquè el client estigui satisfet, perquè si treballes bé, el fidelitzes, el tracte i l’atenció personalitzada ho és tot”, remarca Enrech. “Però tot s’acaba, ara he arribat a aquesta etapa de la meua vida en la qual em toca disfrutar de la família i dels nets i portar-los al futbol”, conclou la veterana florista.
N
El barri de la Mariola compta des de fa unes setmanes amb una nova associació de veïns, denominada Barri Nou-Zona 9. Una entitat que sorgeix després que l’intent per reflotar l’antiga associació de veïns no tirés endavant.
“El nostre propòsit és convertir-nos en un espai de referència per solucionar els problemes del barri a través de la col·laboració”, asseguren des de la junta directiva, que està presidida per Benito Cuenca.
Ja s’han constituït oficialment com a associació, tenen estatuts i asseguren que compten amb un centenar de persones interessades a sumar-s’hi com a socis. “L’hem impulsat representants de diferents zones del barri per comprendre i tractar les problemàtiques de forma particular i que tothom tingui veu”, va afirmar un portaveu. També va afegir que ja s’han reunit amb els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, partits polítics i els centres educatius del barri per donar-se a conèixer. Precisament un dels seus principals objectius serà “fomentar l’educació i la formació laboral dels joves mitjançant cursos i tallers”, així com impulsar la inclusió social, promocionar l’habitatge digne i organitzar activitats “lúdiques, culturals i comunitàries”. Respecte al fet de ser una nova entitat que arriba després que l’antiga associació es dissolgués assenyalen que “volem reconèixer el treball fet anteriorment, que per diverses raons no ha pogut consolidar-se, i construir sobre aquestes experiències el futur del barri”.