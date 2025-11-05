PAERIA
Premi Ciutat de Lleida per a la investigació sobre males herbes
El grup de la UdL-Agrotecnio rebrà el ‘Bronze d’Ascoli’
El grup d’investigació de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la Universitat de Lleida-Agrotecnio rebrà el Premi Internacional Ciutat de Lleida, que arriba a l’onzena edició després de sis anys sense convocar-se.
El jurat, presidit per la periodista Rosa Maria Calaf i que aquest any s’ha ampliat de sis a vuit membres, ha decidit valorar el “gran treball en innovació i transferència del coneixement en l’àmbit de l’agronomia i l’ecologia vegetal que desenvolupa el grup d’investigació, amb més de 40 anys d’activitat a la UdL, i el seu prestigi internacional, que contribueix a fer de Lleida un referent en investigació científica i amb capacitat d’atreure talent”.
El premi, una reproducció del Bronze d’Ascoli, s’entregarà en un acte institucional. La Paeria el recupera amb l’objectiu de “donar visibilitat al talent local i promocionar la ciutat”. Per a aquesta edició va rebre 10 candidatures proposades per 14 persones i entitats en els àmbits de l’emprenedoria, la divulgació, la investigació, els esports, la creació artística i en tecnologies digitals, així com del dret internacional humanitari, les arts escèniques i l’educació.
Grup premiat
Els estudis del grup premiat, reconegut per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), se centren en la biologia i mètodes de control d’espècies vegetals infectants i la seua rellevància en l’entorn agronòmic, social i econòmic. El grup, liderat pel catedràtic Jordi Recasens, està format per sis doctors, tres investigadors predoctorals, quatre estudiants becaris i una tècnica.