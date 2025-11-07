BARRIS
Multitud de rates en un solar i un edifici de Noguerola
Veïns que n’hi veuen des de fa dies van alertar la Urbana. La Paeria diu que no en tenia constància i avui actuarà a la zona
Veïns del carrer Lluís Roca, al barri de Noguerola de Lleida, alerten de la presència d’una gran quantitat de rates al solar situat a la cantonada del carrer, al costat de les escales que pugen cap a l’avinguda Príncep de Viana. Expliquen que veuen com nombrosos rosegadors corren per la parcel·la des de fa diversos dies, entrant i sortint del bloc de pisos contigu, el del número 9. “L’edifici està esquerdat, però viuen persones als pisos i als baixos”, afirmen.
El solar està tancat, però part de la tanca va quedar trencada arran d’un vendaval i els veïns assenyalen que algunes persones dormen a l’interior, així com que moltes d’altres entren i surten diàriament per la porta del magatzem de l’edifici pel qual es colen els animals. Així, alerten dels riscos d’insalubritat als quals estan sotmeses. Van avisar de la presència de les rates la Guàrdia Urbana dissabte passat i van inspeccionar la zona, en van veure alguna i van dir que era molt greu, però “no s’ha fet res més”, lamenten.
Els veïns demanen que s’insti el propietari del solar que el netegi, així com que es desratitzi la zona. “Visc aquí des de fa cinc anys i mai havia vist una rata al meu carrer, estic alarmada”, explica una afectada. La Paeria va indicar que no havia registrat cap incidència en aquesta zona, però avui “hi anirà la brigada del control de plagues per fer una actuació”.
Veïns de Cappont també van denunciar la presència de rates a diversos carrers del barri la setmana passada. La Paeria va explicar llavors que “en algunes èpoques de l’any presenten més activitat vital i reproductiva, i és probable que es desplacin de les seues zones”.
També va indicar que ordena als propietaris de solars privats que prenguin mesures per controlar-ne la proliferació a les seues parcel·les.