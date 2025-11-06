Alerten que hi ha multitud de rates en un solar al costat del carrer Príncep de Viana de Lleida
Els veïns del barri de la Noguerola diuen que les rates entren i surten d’un edifici contigu on viuen persones
Veïns del carrer Lluís Roca de Lleida, al barri de Noguerola, alerten de la presència d’una gran quantitat de rates al solar situat a la cantonada del carrer, al costat de les escales que pugen cap a l’avinguda Príncep de Viana. Expliquen que veuen com nombroses rates corren pel solar des de fa diversos dies, entrant i sortint de l’edifici contigu, el del número 9. "El bloc de pisos està esquerdat, però viuen persones als pisos i els baixos", afirmen.
El solar està tancat, però els veïns assenyalen que diverses persones dormen a l’interior i que moltes persones entren i surten diàriament dels baixos de l’edifici pel qual es colen els animals, per la qual cosa alerten dels riscos de salubritat a què estan sotmesos. Van alertar de la presència de les rates la Guàrdia Urbana dissabte passat i van inspeccionar la zona, en van veure alguna i van dir que era molt greu, però "no s’ha fet res més", lamenten. Els veïns demanen d’instar el propietari del solar que el netegi, així com que es desratitzi la zona. "Visc aquí des de fa cinc anys i mai havia vist una rata al meu carrer, estic alarmada", explica una afectada.