HOSTALERIA
Adif vol reobrir l’antic hotel de l’estació de Lleida licitant-ne la gestió el proper 2026
Està tancat des del 2022 i la Paeria el va voler utilitzar com a alberg l’estiu passat
L’hotel de l’estació de trens de Lleida podria reobrir les portes pròximament, ja que Adif està sondejant el mercat a la recerca d’operadors per licitar-ne la gestió a començaments del 2026, segons ha pogut saber aquest diari. Una iniciativa que contribuiria a augmentar l’oferta hotelera de la ciutat, que no ha crescut en els últims 12 anys.
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) preveu reobrir l’antic hotel de l’estació de trens de Lleida i ja sondeja el mercat a la recerca d’operadors interessats, segons ha pogut saber aquest diari. Així ho va assegurar ahir un portaveu de l’ens públic, que va afegir que la intenció és treure a licitació la gestió durant el primer semestre del 2026. Un concurs públic que, d’arribar a bon port, suposaria la reobertura de l’hotel després que tanqués les portes el 2022 per la fallida de l’empresa que el regentava, la Gestora Hotelera Rambla.
Aquesta iniciativa d’Adif arriba després que tant l’ajuntament i institucions com Fira de Lleida advertissin durant el saló Municipàlia de la poca oferta hotelera que hi ha a la ciutat i que és necessari ampliar el nombre de places si vol acollir més certàmens i fires d’àmbit nacional i internacional. I és que el nombre d’hotels a la capital és el mateix que fa 12 anys, 24.
Els orígens de l’hotel a l’estació de trens es remunten al 1996, quan Adif va firmar un contracte amb la cadena Catalonia i va obrir les portes amb el nom de Trànsit. El contracte tenia una durada de 20 anys i, abans que acabés, Adif va convocar un nou concurs per a deu anys en el qual preveia que l’adjudicatari hauria d’assumir una inversió inicial de més d’un milió d’euros per un període de deu anys. No va rebre cap oferta, motiu pel qual l’hotel va quedar tancat durant gairebé un any i mig, des del desembre del 2016 fins a la primavera del 2018.
Va ser llavors quan va reobrir com a hotel Rambla després que Adif tanqués un acord per la via del procediment negociat amb l’empresa Gestora Hotelera Rambla. Tenia 50 habitacions, era de tres estrelles i va tancar el 2022 al no poder atendre els pagaments de l’acord amb Adif per l’enfonsament del negoci per la covid.
Durant la pandèmia l’establiment va ser utilitzat pel departament de Salut per allotjar primer persones sense sostre i després temporers que s’havien encomanat de covid o eren contactes estrets de positius que no comptaven amb allotjament per poder fer la quarantena en condicions.
D’altra banda, l’estiu passat l’ajuntament va arribar a un principi d’acord amb Adif per utilitzar l’hotel com a alberg d’estiu, però la Paeria ho va descartar finalment per desavinences amb l’ens públic per les condicions d’ús. L’immoble està catalogat pel seu interès històric i artístic, la qual cosa fa que les reformes s’hagin de limitar a l’interior i no poden afectar la façana.
Així mateix, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i els informes de la Paeria per al nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el nombre d’hotels a Lleida és el mateix des de l’any 2013, catorze.
Hi ha set hostals o pensions; quatre hotels d’una estrella; tres de dos; dos de tres; set de quatre; i un de quatre estrelles superior. El que va ser el primer hotel de quatre estrelles de la ciutat, el Condes de Urgel, va tancar l’any 2018.