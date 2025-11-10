Renfe i una empresa d’autobusos ofereixen un bitllet combinat per viatjar fins Andorra

SEGRE

Renfe i l’empresa d'autobusos Hife han assolit un acord per oferir un bitllet combinat que permeti continuar el viatge fins Andorra des de l’estació de Lleida-Pirineus, informa Renfe aquest dilluns.

L’acord contempla que es realitzin cinc serveis en cada direcció tots els dies de la setmana, amb una durada de viatge de dos hores i quart.

L’objectiu de la col·laboració és afavorir la mobilitat a través d’un únic bitllet combinat i es garantirà la coordinació entre els dos serveis, segons Renfe.

