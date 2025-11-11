INSTITUCIONS
El Govern paga la seua part del nou pavelló
El Consell Executiu aprovarà avui traspassar 1,2 milions a la Fira, la quantitat que li correspon abonar per aquest edifici, i la setmana que ve avalarà el pla d’inclusió
El Consell Executiu aprovarà avui el pagament d’1,2 milions d’euros per finançar la construcció del nou pavelló de la Fira, que es va estrenar a finals d’octubre al saló Municipàlia. Una quantitat que la Generalitat es va comprometre a abonar al ser un dels patrons de Fira de Lleida en la comissió bilateral amb la Paeria del març passat, en què també va acordar destinar 6 milions d’euros per, entre altres projectes, finançar la construcció de mòduls per a temporers i el pla d’inclusió social projectat per l’ajuntament. L’alcalde i president de Fira de Lleida, Fèlix Larrosa, va precisar ahir que “la Fira va fer una operació d’endeutament en el seu moment per assumir els costos de construcció del nou pavelló i el Consell Executiu de demà [per a avui] aprovarà la liquidació de la part que els correspon d’aquesta operació després que fos avalat per la comissió tècnica de la Generalitat”. La construcció del pavelló es va adjudicar per 2,974 milions d’euros i la llosa sobre la qual s’ha aixecat, per 657.000 euros, per la qual cosa la Generalitat aportarà una tercera part del cost total del projecte i la resta l’assumeixen els altres patrons de la Fira, bàsicament la Diputació i l’ajuntament.
Larrosa també va assenyalar que preveuen que el Consell Executiu de la setmana que ve doni llum verda al conveni amb la Paeria per desenvolupar el seu pla d’inclusió social. L’acord preveu finançar gairebé la meitat d’aquesta iniciativa, que està pressupostada en 13,8 milions d’euros, i consisteix a habilitar 519 places entre tots els equipaments i perfils d’usuaris, com per exemple persones sense llar o dones maltractades. Per això, s’habilitaran com a hubs cívics la vella escola Balàfia i l’antic convent de les Josefines del carrer Acadèmia.