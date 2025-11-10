Dos joves catalans creen una startup per solucionar la falta de conductors a Lleida
Amb poc temps, ja han ajudat a trobar conductors i personal de tràfic a moltes de les principals empreses de transport de Catalunya i d’Espanya.
La manca de camioners amb carnet C o C+E és ja un problema crònic a la província de Lleida. Les empreses de transport no troben professionals amb experiència i, des d’ASOTRANS, s’apunta que cada any queden entre 200 i 250 vacants sense cobrir.
Segons un estudi recent de Transcalit–Sertralit, el 58% dels camioners té més de 51 anys i només el 15% són dones. El sector, per tant, continua sent envellit i molt masculí, amb una falta preocupant de relleu generacional.
S’han començat a prendre mesures, però són suficients?
Davant d’aquesta problemàtica, a Lleida ja s’han començat a prendre mesures, com l’última iniciativa per captar més d’un centenar de conductors, majoritàriament sud-americans, per formar-los i intentar cobrir el dèficit de conductors.
Però, funcionarà realment? Sens dubte, pot ajudar algunes empreses, però és difícil que les que fan rutes internacionals o complexes puguin permetre’s confiar un camió a una persona que no ha conduït mai per Espanya o Europa i que no coneix el territori.
Neix una startup que ajuda a trobar camioners a la zona de Lleida
Per ajudar a resoldre aquest problema, dos joves catalans emprenedors, Nizar Gaabour i Olga Perxés, van crear Easiploy, una empresa de selecció de personal 100% especialitzada en el sector del transport i la logística. Amb poc temps, ja han ajudat a trobar conductors i personal de tràfic a moltes de les principals empreses de transport de Catalunya i d’Espanya.
“Després d’haver-ho provat de totes maneres, hem vist que les plataformes generals (Infojobs, Linkedin, Indeed, etc.) no acaben de funcionar per trobar conductors. Easiploy no és una plataforma de feina, el que oferim és un servei personalitzat per cada empresa i cada conductor. Actualment està de moda la IA i mil formes d’automatitzacions, però no serveixen de res quan la majoria de conductors no ho utilitzen per buscar feina. Hem decidit apostar pel tracte humà, i veiem que és el que funciona. Cada vegada ens contacten més camioners perquè es fien de nosaltres i ens demanen que els guiem cap a bones empreses, perquè se’n fien”, explica Nizar Gaabour, un dels cofundadors d’Easiploy.
Com funciona el servei d’Easiploy
És molt senzill: a través de la seva web, les empreses poden concertar una reunió per explicar les vacants que els costa cobrir. Després, Easiploy busca i selecciona els conductors de la zona i entrevista els possibles interessats. Finalment, envia els millors candidats a l’empresa perquè faci l’entrevista definitiva i decideixi si els vol contractar. Evidentment, tots els candidats que s’envien tenen DNI o NIE, tots els carnets en regla, experiència treballant a Espanya, i no viuen lluny de l’empresa.
Un dels punts forts d’Easiploy és que són molt ràpids: gairebé sempre presenten els primers candidats en una setmana o menys. A més, treballen a èxit. Tot el procés de selecció és gratuït: les empreses només paguen si contracten un seu candidat, i hi ha una garantia de substitució de tres mesos en cas que el treballador no encaixi o deixi la feina.
“Trobar conductors no és tan difícil com sovint es diu. El que cal és explicar-los bé cada vacant, escoltar-los i no tenir por de dir que no quan es detecten males actituds. Moltes empreses, davant la manca de personal, acaben contractant persones que no encaixen al 100% o que mostren poca professionalitat, i això és un greu error”, afegeix Olga Perxés, CEO de la startup catalana.
Trobar bons conductors és una feina a jornada completa
Encaixar les necessitats de les empreses amb les expectatives dels conductors continua sent una tasca molt més complexa del que sembla, especialment a Lleida, on les condicions salarials solen ser més baixes que en altres zones de Catalunya. Els fundadors d’Easiploy coincideixen que trobar bons candidats vol dedicació, paciència, coneixement i, sobretot, temps que moltes vegades les empreses no tenen.
El futur del transport lleidatà passarà, inevitablement, per adaptar-se a nous temps i tecnologies. Potser algun dia els camions es conduiran sols, però, de moment, la falta de conductors continua sent un dels grans reptes del teixit empresarial local.