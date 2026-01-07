Renfe llança bitllets d'AVE des de 15 euros i d’Avlo des de 7 euros
La promoció és vàlida fins el 18 de gener
Renfe ha anunciat el llançament d’una promoció de bitllets que permetrà adquirir passatges d'AVE des de 15 euros i d’Avlo a partir de 7 euros. Aquesta iniciativa, dissenyada per fomentar els viatges amb tren, estarà disponible a partir d’aquest dijous 8 de gener i s’estendrà fins el 18 de gener o fins esgotar les places promocionades. L’oferta inclou una àmplia gamma de destinacions nacionals i internacionals.
La campanya de descomptes de l’operadora ferroviària espanyola serà aplicable a trajectes en trens AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed i AVE Internacional. Els viatgers podran beneficiar-se d’aquestes tarifes especials per a desplaçaments que es realitzin a partir del 8 de gener, segons ha comunicat la companyia. Aquesta mesura busca dinamitzar la demanda de viatges en alta velocitat i mitja distància.
Detalls de l’Oferta
Els bitllets inclosos en aquesta promoció especial seran fàcilment identificables sota la denominació 'Superprecio' tant a la pàgina web oficial de Renfe com en la seua aplicació mòbil. A més, els usuaris que optin per la tarifa 'Básico', l’opció més econòmica disponible, tindran la possibilitat de millorar la seua experiència de viatge a la modalitat 'Elige'. Aquesta millora ofereix una major flexibilitat per personalitzar complements i accedir a avantatges significatius, com l’opció de realitzar canvis o anul·lacions en les seues reserves, per un cost addicional de tan sols 3 euros. És important destacar que aquesta millora no aplica per als bitllets de AVE Internacional.
Avantatges per a socis Más Renfe
Aquells viatgers que formin part del programa de fidelització Más Renfe gaudiran d’un doble benefici. No només podran accedir als atractius 'Superprecios’ d’aquesta campanya, sinó que també acumularan l’estalvi corresponent en punts dins del seu compte.