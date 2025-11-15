POLÍTICA
“Hem de tenir dret a decidir qui ve al nostre país i com”
La portaveu del PP al Congrés demana a Lleida “posar ordre” amb la immigració
“Sempre hem estat un país acollidor, però no s’ha de confondre solidaritat amb descontrol.” Així de clara es va mostrar ahir la portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Ester Muñoz, en un acte sectorial que va celebrar el PP a la sala Alfred Perenya de Lleida. Un míting en el qual va estar acompanyada del líder provincial, el cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau, en el qual va acusar el PSOE d’“haver creat un problema que no existia abans” amb la immigració “per no aplicar la llei”. En aquest sentit, Muñoz va assenyalar que “hem de tenir dret a decidir qui ve al nostre país i com”. Va assegurar que actualment “el que vol entrar de forma legal ho té més difícil que el que ho fa de forma il·legal” i que el govern deixa els menors migrants no acompanyats “desemparats, repartits pel territori i sense mitjans, abocant-los a la marginalitat”. Per tot plegat, va assenyalar que la proposta del PP és “posar ordre per beneficiar el migrant que ve a treballar i lluitar contra les màfies que s’aprofiten de la desgràcia de les persones que volen venir de forma il·legal”. D’aquesta manera, va plantejar unificar la gestió de la migració en una única autoritat estatal, “ja que ara mateix depèn de cinc ministeris”, així com augmentar el control de fronteres, lluitar contra les màfies, que l’ocupació sigui una via d’entrada i “tolerància 0 amb el delinqüent; si vols venir a viure a costa del treball d’altres, el teu lloc no és Espanya”. Muñoz també va dir que “hi ha gent amb creences que són incompatibles amb Espanya, com pensar que les dones són inferiors als homes”. Va acabar remarcant que “Espanya necessita migració, però que vulgui treballar, aportar, conviure i construir”.
“A Lleida som de panellets i de Nadal, no de burques i ramadans”
El cap provincial del PP, Xavi Palau, va assegurar en la seua intervenció que “a Lleida som de panellets, de Castanyada, de Nadal, de torrons i de Setmana Santa, però no som de burca, de burquinis, de ramadans ni de grans mesquites”. També va assegurar que “no podem ni hem d’assumir la construcció d’una societat paral·lela a la nostra a Lleida” i va defensar la deportació d’immigrants que delinqueixi i que els menors estrangers no acompanyats tornin amb les seues famílies.