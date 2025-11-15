TRIBUNALS
Porten a judici un mosso per la partida de cocaïna més gran intervinguda mai a Lleida
Fiscalia demana per a l’agent i quatre acusats més condemnes de 9 anys de presó i una multa de 66 M€. Va finançar la compra de 620 quilos ocults en un rotor i va llogar la nau on es van dipositar
La Fiscalia sol·licita una condemna de nou anys de presó i una multa de 66 milions (el triple del valor de la droga confiscada) per a un agent dels Mossos d’Esquadra, S.O.M., i quatre acusats més per la partida de cocaïna més gran trobada mai a Lleida, segons ha pogut saber aquest diari. Està previst que el judici se celebri el desembre a l’Audiència de Lleida. Es tracta de l’operació Street-22 de la Guàrdia Civil, que va suposar que el 4 de gener del 2022 s’intervinguessin 620 quilos de cocaïna –valorada en 22,3 milions d’euros– ocults al rotor d’un generador elèctric procedent de Panamà, en el principi d’una macrooperació, el cas Miltruck-Frenchi, que ha suposat la desarticulació d’una de les principals organitzacions criminals dedicades al tràfic internacional de cocaïna a Espanya i la més important amb base a Catalunya.
El Ministeri Públic acusa S.M.O. de formar part de l’organització, conèixer el contingut del contenidor de Panamà, llogar un mes abans la nau del polígon El Segre on es havia dipositar la mercaderia i participar en el finançament de l’operació amb 85.000 euros entre el novembre i el desembre del 2021. Val a recordar que el mosso d’esquadra va ser detingut el 23 de març del 2023 –un any i dos mesos després– acusat de blanqueig vinculat amb el narcotràfic. Després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat amb càrrecs i va ser suspès de sou i feina.
La investigació, dirigida pel jutjat d’Instrucció 3, es va iniciar a finals de desembre del 2021 al port de Barcelona quan es va detectar l’enviament d’una mercaderia sospitosa procedent de Panamà. Es tractava d’un rotor de 12 tones que tenia per destinació una societat l’administrador de la qual era un empresari lleidatà. L’obertura de la peça es va fer el 4 de gener en una nau del polígon El Segre. La Guàrdia Civil va sol·licitar la col·laboració dels Bombers i fins i tot el suport dels Mossos d’Esquadra perquè asseguressin el perímetre. Al cilindre del rotor es va trobar 537 paquets amb un pes total de 620 quilos de cocaïna de gran puresa amb un valor de mercat de 22,3 milions d’euros si es venia per quilos podent assolir un valor de 67,7 si s’hagués venut a la menuda. El primer detingut per aquest cas va ser J.L.R.P., que va ser arrestat a l’arribada del rotor perquè suposadament era el destinatari de la mercaderia, com va avançar SEGRE. Posteriorment, el setembre del 2022, hi va haver un altre detingut a Lleida, J.G.F., que era soci de J.L.R.P. Per a ambdós es va decretar presó provisional sense fiança i encara continuen empresonats. Hi va haver un altre arrestat a Lleida, O.O.M.G., i un a Barcelona, J.I.G.V.. Al seu domicili van trobar 181.440 euros i drogues.
Aquesta operació va permetre a la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la comandància de Lleida estirar el fil en un macrooperatiu que s’ha desenvolupat en diferents fases i que s’ha allargat durant tres anys. S’ha saldat amb un total de 25 detinguts, la investigació de vuit persones i la confiscació de 7.250 quilos de cocaïna i més de sis milions d’euros. El grup operava principalment des del port de Barcelona. Presumiblement la resta del cas es jutjarà a l’Audiència Nacional.
Tenia negocis paral·lels a la seua professió –principalment del sector immobiliari i de subhastes– i el seu patrimoni no parava de créixer amb l’adquisició de propietats, places de pàrquing, dos llicències de taxi i vehicles, segons van apuntar llavors fonts solvents. Tot plegat, unit a les sospites que podria estar relacionat amb el narcotràfic.
D’altra banda, es dona la circumstància que es tracta de l’agent que va denunciar comandaments dels Mossos d’Esquadra a Lleida per l’1-O. Tots ells van ser exculpats.
Investigat per Afers Interns pels seus negocis i el seu patrimoni
Els Mossos d’Esquadra (la Divisió d’Afers Interns), la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera van detenir S.O.M. el març del 2023. L’agent, que ha pertangut a unitats com ARRO i Trànsit, feia temps que era investigat.