PAERIA
Ordenen tancar una església apostòlica per falta de permisos
Al no presentar la documentació relativa a les sortides del recinte ni les condicions de seguretat contra incendis. El local es troba en un baix d’Alfred Perenya
L’ajuntament ha ordenat el tancament d’una església apostòlica ubicada al carrer Alfred Perenya per no haver presentat la documentació relativa a les condicions de seguretat del local en el qual s’ubica. El centre de culte està situat als baixos del número 86 del carrer Alfred Perenya, al costat de Príncep de Viana, i el consistori portava fins ara tramitant la seua legalització per a aquesta activitat des del 2022.
L’inici dels tràmits va començar fa tres anys, quan el consistori va reclamar a l’església apostòlica Adonai Lleida una sèrie de requisits per poder implantar la seua activitat de centre de culte. Concretament, l’instava a concretar l’aforament de l’establiment, el nombre de cambres higièniques i rentamans, els recorreguts d’evacuació en cas d’emergència, acreditar que les portes dels vestíbuls, escales i murs són resistents al foc i es poden bloquejar, justificar la necessitat de comptar amb una planta elevadora i descriure els elements accessibles i itineraris dels serveis, així com la certificació tècnica que compleixen els requisits relatius a l’obertura d’un centre de culte, la relació d’equips musicals que disposen i un reportatge fotogràfic de les característiques del local. L’ajuntament va reclamar tota aquesta documentació el juliol del 2022 i tres mesos després l’església va aportar la documentació després de sol·licitar una pròrroga. Tanmateix, els serveis tècnics municipals van detectar que faltava acreditar les condicions de la sortida de l’entresolat, la sectorització de la planta baixa i les característiques de les portes sobre la seua resistència al foc. Per això, el juny d’aquest any va informar desfavorablement de la petició d’obertura del local com a oratori i donava 10 dies a l’església perquè facilités els documents que faltaven. La congregació va sol·licitar una pròrroga tres dies després, que va ser concedida pel consistori. Tanmateix, fins ara a la Paeria no li consta que s’hagin aportat els certificats que falten.
Per tot plegat, l’ajuntament va decretar a l’octubre declarar sense efectes la comunicació presentada per l’església apostòlica Adonai Lleida per implantar un centre de culte en aquest local d’Alfred Perenya i va ordenar el cessament de l’activitat fins que no disposi de tots els permisos. En cas que la congregació incomplís l’ordre, podria ser sancionada. Aquest diari va intentar contactar diverses vegades sense èxit amb els seus responsables per conèixer la seua versió.