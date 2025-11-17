El camioner a qui li va explotar un fogó a la cabina a Lleida, amb cremades al 30% del cos
Va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova
D'altra banda, el camioner que dissabte a la nit va resultar ferit en una estació de servei de l’A-2 a Lleida a l’explotar-li un fogó de gas a la cabina, com va avançar Segre aquest diumenge, tenia cremades al 30% del cos. Va ser evacuat a l’Arnau de Vilanova.
D’altra banda, el veí d’Oliana de 65 anys que va resultar ferit dissabte per una explosió de gas al seu pis encara estava ahir ingressat a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
Un jove ferit greu en un accident de trànsit a Butsènit d’Urgell
Un jove de 19 anys va resultar ferit ahir a la matinada en una sortida de via a l’LV-3025 a Butsènit d’Urgell, a Montgai, segons van informar els Bombers. El sinistre es va registrar a les 2.40 hores i el ferit va haver de ser rescatat de l’interior del cotxe. Va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. A Torregrossa hi va haver un motorista ferit