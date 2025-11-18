JORNADA
Quants lleidatans exerceixen de vigilants privats?
Un total de 2.225 persones estan habilitades a les comarques de Lleida per exercir la seguretat privada, de les quals 1.460 corresponen a vigilants, 287 a escortes i 176 a directors de seguretat, segons les dades de la Policia Nacional que es van donar a conèixer ahir en el Dia de la Seguretat Privada que va tenir lloc a la subdelegació.
Va ser un acte organitzat per la institució juntament amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Empreses de Seguretat, de l’Associació Professional de Companyies Privades de Serveis de Seguretat i els sindicats ADN, UGT i CCOO.
Durant l’acte, es van entregar 22 mencions honorífiques en reconeixement a la seua professionalitat i col·laboració amb els cossos policials. El subdelegat, José Crespín, va destacar que “és un sector en creixement i que s’adapta als nous reptes”.