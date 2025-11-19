URBANISME
El PP denuncia l’estat “lamentable” del carrer Sícoris
El cap de l’oposició a la Paeria, Xavier Palau, denuncia el “lamentable estat del paviment al carrer Sícoris” de la Bordeta, especialment a l’encreuament amb el carrer Canal. Moltes rajoles estan aixecades, amb el consegüent risc per als vianants, especialment per a les persones grans o amb mobilitat reduïda. Així mateix, exigeix al govern municipal que repari aquest espai “de manera immediata” i alerta que no es tracta d’un cas aïllat.