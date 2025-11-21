TRIBUNALS
Atenuen la condemna a un agressor sexual perquè anava drogat
Accepta quatre anys de presó i sol·licita que l’hi suspenguin per la seua addicció
L’Audiència de Lleida va condemnar aquest dijous in voce a quatre anys de presó un home que va reconèixer haver agredit sexualment una dona amb la qual havia quedat el desembre del 2022 en una localitat de la Noguera. Va ser un judici de conformitat, és a dir, la Fiscalia –que inicialment sol·licitava nou anys de presó–, l’acusació particular i la defensa van arribar a un acord de la condemna previ a la vista oral.
Al condemnat se li van aplicar dos circumstàncies atenuants. Una va ser la reparació del dany, ja que l’acusat va abonar minuts abans de la celebració del judici 2.000 dels 3.000 euros que se sol·licitaven en concepte d’indemnització per a la víctima pels danys morals ocasionats. L’altre va ser atenuant d’addicció a les drogues. Concretament, que es trobava sota els efectes de la ingesta de les substàncies estupefaents quan es va produir l’agressió –es va considerar demostrat que abans dels fets va esnifar dos ratlles de cocaïna.
Per tot plegat, va ser condemnat per un delicte d’agressió sexual a quatre anys de presó i cinc de llibertat vigilada. A més, no pot tenir llocs de treball que impliquin un contacte amb menors durant nou anys, així com se li prohibeix aproximar-se a menys de 300 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant cinc anys. A més, té una setmana de termini per abonar els 1.000 euros que falten d’indemnització.
La defensa del condemnat va sol·licitar la suspensió de la condemna amb el compromís de sotmetre’s a un programa de desintoxicació de substàncies estupefaents. La defensa i l’acusació no s’hi van oposar. El tribunal ho decidirà en execució de sentència.
Els fets es van produir el desembre del 2022 al domicili de la víctima, on ambdós havien quedat. Es considera provat que l’home va violar la dona, que es va oposar a mantenir relacions sexuals.